Quand Neymar est arrivé, ils ont mis son visage sur la tour Eiffel, et six mois plus tard ils lui ont demandé pourquoi il jouait au poker

Ligue 1 McCourt sur les incidents de Nice-OM : "J'ai soutenu la décision de Longoria de quitter le terrain" IL Y A UNE HEURE

Il y a pas mal de plans anti-Kylian à chaque match. Cela signifie qu'ils me reconnaissent comme un grand joueur. Cela nécessite d'avoir plusieurs cordes à votre arc. J'aime ça, parce que j'adore les défis, a assuré le joueur qui ne cache pas Si ton visage est partout dans la ville, partout dans le monde... Être une star c'est un statut, mais ça ne fait pas de moi une meilleure personne que les autres." Le numéro 7 du PSG est également revenu sur le marquage serré dont il fait fréquemment l'objet sur les pelouses de L1. ", a assuré le joueur qui ne cache pas son statut de star ."

Au Brésil c'est plus festif, en France c'est plus sérieux. Ici, ce n'est pas bien de montrer ses passions. Les gens vont penser qu'il néglige le PSG parce qu'il joue au poker. Je pense qu'il a commencé à le comprendre. Au début c'était difficile pour lui, car il l'a vécu comme un affront, a-t-il raconté. Quand il est arrivé, ils ont mis son visage sur la tour Eiffel, et six mois plus tard ils lui ont demandé pourquoi il jouait au poker. En France, les gens savent ce que vous avez, mais ils n'ont pas besoin de le voir. Ils veulent juste te voir jouer au football, en souriant." Kylian Mbappé est également revenu sur l'intégration de Neymar en France. Là encore, il est allé droit au but. ", a-t-il raconté.."

Messi au PSG, qu'est-ce que ça change pour Mbappé ?

Messi et Ronaldo ont enfreint toutes les lois des statistiques

Interrogé par ailleurs sur sa place dans la hiérarchie mondiale par rapport à Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, Kylian Mbappé a joué la carte de la prudence. "Si vous vous dites que vous ferez mieux qu'eux, cela dépasse l'ego ou la détermination : c'est un manque de conscience. Ces joueurs sont incomparables. Ils ont enfreint toutes les lois des statistiques. Ils ont eu dix, quinze années extraordinaires. Après tu te compares toujours aux meilleurs de ton sport... Je pense que d'autres joueurs me regardent aussi. Je pense que ça pousse les footballeurs à élever leur jeu, tout comme Messi c'était bien pour Ronaldo et Ronaldo était bon pour Messi."

Et enfin quid d'une éventuelle concurrence avec Erling Haaland ? Réponse diplomatique du Bondynois : "C'est sa deuxième année, nous apprenons à le connaître. C'est le début pour lui. Je suis heureux pour lui, pour ce qu'il fait".

"Mbappé a trop voulu être le super héros des Bleus, il l'a payé"

Ligue 1 "Le geste de Payet est inacceptable" : Estrosi accuse l'OM et charge le duo Longoria-Sampaoli IL Y A 3 HEURES