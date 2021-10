L'Olympique Lyonnais "a besoin" de la Ligue des champions pour les "comptes" et "pour garder le niveau" de ses recrues. Voici ce qu'a expliqué mercredi Jean-Michel Aulas, au lendemain de la publication des résultats financiers d'OL Groupe, impactés par le Covid. Privé cette saison de C1, l'OL se doit "de la retrouver", a insisté "JMA" lors d'une conférence de presse téléphonique. Le dirigeant a réaffirmé mercredi les "grandes ambitions" sportives du club cette saison.

"Même si les résultats en championnat ne sont pas ceux que l'on souhaiterait (ndlr : l'OL est 9e au classement), on n'est pas très loin de la tête, de la deuxième place, a estimé Jean-Michel Aulas, qui a assuré sa "confiance absolue" en Peter Bosz. On espère bien s'en rapprocher. On a quand même de grandes ambitions autant en championnat qu'en Ligue Europa. On a perdu des points bêtement (comme lors de la défaite sur le fil à Nice 3-2 dimanche) et on va y remédier. On a perdu des points de par notre indiscipline, mais aussi par l'indiscipline du VAR et des arbitres."

En Ligue Europa, l'OL a commencé par trois victoires et "se concentre sur l'objectif d'aller le plus loin possible et pourquoi pas de la gagner", a souhaité le président de l'OL. Jean-Michel Aulas a également vanté le mercato "intelligent" de son club : "un champion du monde allemand (Jérôme Boateng), un joueur champion d'Europe avec l'Italie et qui a gagné la Ligue des champions avec Chelsea (Emerson)".

Quant au mercato d'hiver, l'OL "n'est pas sûr d'avoir besoin de" se renforcer, même si des joueurs partent à la Coupe d'Afrique. Il se préparerait à remplacer des joueurs si certains partaient, mais n'a "pas d'informations" sur l'intérêt que pourrait susciter le milieu brésilien Lucas Paqueta, très en vue depuis le début de la saison.

