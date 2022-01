Xavier Pierrot, la décision du gouvernement de rétablir en janvier des jauges de 5.000 personnes maximum, indépendamment de la taille du stade, affecte directement les lucratives affiches OL-PSG et OL-ASSE. Quelle est votre réaction ?

Xavier Pierrot. : "La mise en oeuvre des jauges à 5.000 personnes entre le 3 et le 24 janvier tombe très mal pour l'OL avec ces matches contre le PSG (9 janvier) et l'ASSE (21 janvier). Nous sommes en colère. Comment accepter que des centres commerciaux accueillent les soldes mi-janvier en intérieur avec des dizaines voire des centaines de milliers de clients qui viendront en transports en commun ? Nous sommes en plein air... Notre club, mais aussi les sports, ont un sentiment d'injustice. Certains de nos abonnés se sont faits vacciner, à contre-coeur, parce qu'ils avaient compris que c'était important, par rapport à la communication du club et l'organisation du centre de vaccination à l'intérieur du stade. Pour les remercier, ils ne pourront pas assister aux deux matches les plus importants de la saison, pour eux. C'est incompréhensible et injuste... Pourquoi ne pas laisser les préfets, localement, décider en fonction des caractéristiques des stades ? Il n'est pas entendable qu'un stade de 5.000 places puisse accueillir autant de spectateurs qu'un stade de 60.000 sièges. On espère que l'intelligence collective va faire évoluer la situation."

Avec 20.000 personnes, nous pouvons au moins satisfaire l'ensemble de nos abonnés

Quelle jauge proportionnelle vous semblerait adaptée au Groupama Stadium ?

X.P. : "Avec 20.000 personnes, nous pouvons au moins satisfaire l'ensemble de nos abonnés. Un tiers de remplissage. Ce serait cohérent au plan sanitaire et facile à mettre en oeuvre pour répondre aux attentes de certains ministres... On travaille avec les autorités et nous espérons obtenir gain de cause. Il restera toujours 40.000 personnes qui avaient acheté un billet pour ces deux rencontres. Il faut que la colère de notre public soit apaisée par un sentiment de justice sociale et de mesures sanitaires compréhensibles."

Pour l'heure, quelles sont les conséquences financières à redouter pour l'OL ?

X.P. : "La cotation en Bourse du club nous interdit de donner des chiffres mais elles sont de plusieurs millions. A 5.000 (places) ou à 20.000, l'impact financier sera colossal car nous aurions affiché complet pour le PSG et probablement pour le derby (contre l'ASSE). Le gouvernement veut compenser (par une dotation publique) mais la saison dernière, il y avait un plafond. C'est là qu'il y a une triple peine pour les grands clubs comme nous. Nous avons un grand stade, privé, avec une jauge fixée à 5.000 et nous avons une compensation plafonnée. Nous sommes à tous les coups perdants. Nous espérons que cette fois-ci la compensation ne soit pas plafonnée pour prendre en compte la réalité des pertes. Dans le cas où nous resterions à 5.000 spectateurs, nous priviligierons les partenaires financiers qui nous ont soutenu fortement depuis deux ans dans les hospitalités ainsi que les abonnés longue durée, cinq ans et trois ans. Mais nous voulons nous battre jusqu'au bout pour faire lever cette mesure injuste".

