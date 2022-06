L'Olympique Lyonnais organisera une conférence de presse jeudi à partir de 9h45. Si le retour d' Alexandre Lacazette pourrait être officialisé, l'organisation future de l'OL sera-t-elle également évoquée ? Selon les informations de RMC Sport , le huitième de Ligue 1 pourrait bientôt passer sous pavillon américain. En effet, trois offres américaines seraient en course pour racheter 40% des parts de l'Olympique Lyonnais. Début avril, Bloomberg révélait qu'au moins six offres, venues d'investisseurs américains et européens, étaient arrivées sur le bureau de la direction des Gones.

RMC Sport dévoile l'identité des trois potentiels racheteurs : Foster Gillett, le fils de George Gillett (ancien propriétaire de Liverpool de 2007 à 2010), John Textor, propriétaire du club de Botafogo (Brésil) et co-actionnaire de Crystal Palace, et un fonds de pension américain, proche du milieu du basket, qui serait notamment attiré par la présence de Tony Parker . Une fois ce dossier bouclé, Jean-Michel Aulas (qui détient 27,72% des parts via sa holding Holnest) devrait rester président du club, précise RMC Sport.

Au coeur de l'hiver dernier, Pathé et IDG , arrivés en 1999 et 2016 au sein de l'OL et qui représentent respectivement 19,36% et 19,85% du capital d'OL Groupe, ont annoncé leur intention de céder leurs parts.

