Après les domicile et extérieur, place à la présentation des troisièmes maillots alors que la saison 2021-22 reprend partout en Europe. Ce mercredi, Puma a dévoilé les tuniques des équipes avec lesquelles elle est sous contrat. Parmi ces formations, on retrouve notamment l'Olympique de Marseille et le Stade Rennais . A chaque fois, le logo, habituellement brodé sur la poitrine, est moins visible au premier coup d'oeil sur la partie avant du maillot (il se trouve au niveau de la nuque mais aussi plus discrètement sur toute la tunique) et a été remplacé par le nom du club inscrit en gros.