Ce n'est pas vraiment sur lui que les regards se sont le plus tournés. Et pour cause. Samedi dernier, le public du Parc des Princes avait trop de stars à contempler au moment de la présentation des nouvelles recrues du PSG . Lionel Messi, la légende aux six Ballons d'Or. Sergio Ramos, le capitaine emblématique du Real Madrid. Gianluigi Donnarumma, le meilleur joueur de l'Euro. Ou même Achraf Hakimi, le renfort estival le plus cher du club de la capitale jusqu'ici, arraché à l'Inter pour 60 millions d'euros. Georginio Wijnaldum est lui aussi une star. Même s'il ne scintille pas forcément du même éclat.

Ce n'est vraiment pas une question de talent. Le Néerlandais a prouvé qu'il en avait à revendre. Sous le maillot de Liverpool, dont il était l'un des maillons essentiels dans l'entrejeu. Cela s'est un peu moins vu la saison passée, un peu moins flamboyante pour les Reds après les titres de champion d'Europe en 2019 et d'Angleterre en 2020. Mais Wijnaldum a mis un point d'honneur à la rappeler avec un Euro réussi sous les couleurs néerlandaises. Dans un rôle sensiblement différent à celui que Jürgen Klopp lui confiait à Liverpool. Justement.

Le milieu le plus complet

"Son expérience et ses qualités en font un joueur qui se comporte de la même manière dans les deux phases de jeu, a-t-il résumé. C’est un joueur agressif, qui se projette dans la surface adverse quand il faut marquer des buts et en phase défensive, qui presse, récupère, a de l’impact dans les duels. C’est un joueur complet et je suis ravi de le compter parmi nous." L'un des talents de Wijnaldum, ce n'est pas de savoir tout faire. C'est de bien le faire. Paris ne s'est pas trompé en allant l'arracher des griffes du Barça , où son arrivée semblait acquise. Mauricio Pochettino n'a pas été étranger à ce revirement de situation. L'entraîneur parisien connaissait l'enjeu., a-t-il résumé.

Hakimi, Wijnaldum, Donnaruma, Ramos et Messi (PSG) Crédit: Getty Images

Un joueur complet, c'est exactement ce dont l'entrejeu du PSG avait besoin. Même si la qualité ne manque pas dans ce secteur au sein de l'effectif parisien, où Pochettino pouvait déjà s'appuyer sur Marco Verratti, Leandro Paredes, Idrissa Gueye et Ander Herrera. Dans le rendement à la récupération, Wijnaldum n'a pas grand-chose à envier à ses nouveaux coéquipiers. Mais dans la projection vers l'avant et la capacité à finir les actions, il offre des atouts que les autres milieux du PSG ne possèdent pas. Et qui ont souvent fait défaut au club de la capitale.

La consistance qui manque au PSG

Wijnaldum sera aussi attendu dans le domaine offensif. Même si une formation qui peut s'appuyer sur Leo Messi, Neymar, Kylian Mbappé, Angel Di Maria et Mauro Icardi dispose des meilleurs arguments du monde pour faire la différence en attaque. Mais cela ne fait pas une équipe et Pochettino ne le sait que trop bien. Le défi de l'entraîneur parisien sera de trouver ce fameux équilibre collectif qui permettra de tirer le meilleur rendement de ses attaquants. Cela passe par des joueurs travailleurs et capables de dépasser leur fonction. Des joueurs qui garantissent la solidité d'un bloc équipe.

Cette notion prime et le PSG en a parfois fait la malheureuse expérience en Ligue des champions. Son parcours dans cette compétition la saison passée illustre assez bien le phénomène. Contre le Barça, le Bayern et Manchester City, Paris a été le plus souvent dominé dans le jeu collectif. S'il a taillé sa route jusqu'au dernier carré, c'est essentiellement grâce au talent de ses individualités, de Navas à Mbappé en passant par Marquinhos, Verratti et Neymar. Mais il lui manquait un peu de consistance pour aller plus haut. Un homme à tout faire qui donne corps à son collectif. C'est justement ce que Wijnaldum peut lui apporter.

Un leader discret

Le Néerlandais détient une partie du destin du PSG entre ses pieds. Par son profil. Mais aussi par son état d'esprit. "Il ne va jamais rechigner à la tâche, témoignait Nicolas Isimat Mirin, son ancien coéquipier au PSV Eindhoven, sur le site footmercato.net. Ce n'est pas lui qui va rechigner pour faire les efforts. C'est un travailleur de l'ombre, mais il peut aussi se muer en attaquant, en récupérateur. Il excelle à peu près dans tout ce qu'il fait. Il est toujours propre. Il n'y a pas de coup de moins bien dans la saison. C'est ça qui est intéressant. Il est aussi souvent apte physiquement."

Courir pour les autres quand il faudra récupérer, apporter le surnombre en attaque quand il faudra marquer, c'est l'impact que Wijnaldum doit donner au PSG. Le Néerlandais s'est fait plutôt discret lors de ses deux premiers matches en championnat. Mais il monte en puissance dans un club qu'il découvre. Le capitaine des Pays-Bas s'impose doucement mais sûrement comme un leader dans le vestiaire parisien. Un leader discret. C'est sa marque de fabrique. Il n'en sera pas moins déterminant pour autant.

