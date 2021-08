Leonardo Balerdi connaît sa sanction. Le joueur de 22 ans, formé à Boca Juniors et passé par le Borussia Dortmund, avait été exclu en fin de match contre Bordeaux (2-2), dimanche soir, pour deux cartons jaunes dont le second suite à un tacle dangereux sur Sékou Mara. L'Argentin a ainsi écopé, mercredi soir, d'une suspension ferme de deux matches. Il manquera le déplacement à Nice ce week-end et la réception de Saint-Etienne le 28 août.