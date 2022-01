Il n’en reste plus que deux devant lui : Zlatan Ibrahimovic et Edinson Cavani. Avec 150 buts en 201 matches pour le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé figure sur le podium des buteurs les plus prolifiques de l’histoire du club parisien. Auteur d’un triplé lundi à Vannes en Coupe de France (0-4), l’international français de 23 ans ne compte plus que six longueurs de retard sur l’avant-centre suédois, dauphin d’El Matador. "Cela se réduit de plus en plus...", a-t-il noté après ce succès, assumant comme souvent sa soif de record.

17 minutes chrono pour un triplé : revivez la "masterclass" de Mbappé face à Vannes

Ad

En termes de ratio, Ibrahimovic fait mieux, puisqu’il lui fallait, en moyenne, moins de 100 minutes pour marquer avec le PSG (97), quand Mbappé claque "seulement" un but toutes les 103 minutes sous les couleurs parisiennes. Ce qui reste mieux que Cavani (114) ou encore Pedro Miguel Pauleta (150), ex-référence qui complète le quatuor des plus grands "goleadores" de Paris.

Premier League "Je ne le laisserai pas partir" : Rangnick ferme la porte pour Cavani 02/01/2022 À 15:15

Les buteurs les plus prolifiques de l'histoire du PSG :

Joueur : Nombre de buts : Nombre de matches : Un but toutes les... 1. Edinson CAVANI 200 301 114 min. 2. Zlatan IBRAHIMOVIC 156 180 97 min. 3. Kylian MBAPPÉ 150 201 103 min. 4. Pedro Miguel PAULETA 109 211 150 min.

Source : Transfermarkt

En zoomant sur les dernières rencontres de Kylian Mbappé avec le Paris Saint-Germain, à cheval sur 2021 et 2022, on constate qu’il déboule à vitesse grand V dans la roue de Zlatan Ibrahimovic : sept buts en trois matches (dont cinq face à deux adversaires modestes en Coupe). Cependant, si on élargit le spectre à la saison complète, l’enfant de Bondy n’est pas sur un rythme effréné. La faute, notamment, à six sorties infructueuses de rang en septembre-octobre. Disette qui a pris fin lors d'une victoire 2-1 face à Angers, sur fond de réconciliation avec le Parc des Princes et ponctuée du penalty vainqueur.

Les buts de Mbappé par saison avec le PSG :

Saison : Nombre de buts : Nombre de matches : Un but toutes les... 2017-18 21 44 162 min. 2018-19 39 44 91 min. 2019-20 30 39 93 min. 2020-21 42 49 89 min. 2021-22 (en cours) 18 25 117 min.

Son bilan de 18 buts en 25 matches, légèrement en deçà de ses standards depuis la saison 2018-19 est en revanche magnifié par sa capacité croissante à faire briller ses coéquipiers. Une corde de plus à son arc qui le place dans la course au doublé "meilleur buteur - meilleur passeur" de Ligue 1 en 2021-2022 : Jonathan David le devance de trois unités pour les buts (12 à 9), alors que Mbappé est en tête, rayon passes, avant la 20e journée, qui verra Paris se déplacer à Lyon , dimanche.

Quant à la course à l’histoire, au sein du club parisien : Kylian Mbappé affiche un compte rond en Ligue 1, avec 100 buts. Dans l’élite hexagonale, Ibrahimovic présente avec 113 réalisations une marge un peu plus importante sur lui, que toutes compétitions confondues (13 dans ce domaine, contre 6 au total, donc). Cavani et ses 138 buts ? Ils semblent inaccessibles… si l’ancien Monégasque met bel et bien un terme à son aventure parisienne cet été, comme tout le laisse présager.

Verratti dans ses oeuvres, un triplé pour Mbappé : le résumé de Vannes-PSG

Coupe de France Quatre joueurs positifs au Covid au PSG, Mbappé et Verratti bien présents à la reprise 01/01/2022 À 18:02