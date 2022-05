Les émotions du multiplex par excellence. Alors que l'Olympique de Marseille poussait pour décrocher une victoire encore plus large et synonyme de 2e place, ce samedi face à Strasbourg (4-0), dans un Vélodrome bouillant, c'est de Lens qu'est venu le salut phocéen. Les Marseillais n'ont en effet pas eu à soigner leur différence de buts pour prendre le dessus sur Monaco, tenu en échec par les Sang et Or dans le temps additionnel (2-2).

L'OM termine ainsi dauphin du Paris Saint-Germain et est donc qualifié pour la prochaine Ligue des champions. Les Monégasques, 3es, devront passer par le 3e tour préliminaire pour accéder à la C1. Le Stade Rennais (4e) a quant à lui arraché sa place en phase de groupes de la Ligue Europa, en glanant un point à Lille (2-2) lors de cette 38e et ultime journée de Ligue 1, tandis que l'OGC Nice (5e), porté par un triplé d'Andy Delort à Reims (2-3), sera aussi européen.

Marseille - Strasbourg : 4-0

Lens - Monaco : 2-2

Lille - Rennes : 2-2

Le Stade Rennais revient de loin. Alors que les Bretons pouvaient encore espérer une place sur le podium avant d’affronter Lille au Stade Pierre Mauroy, ce samedi, ils ont bien failli perdre leur quatrième place sur le fil. Incapables d’emballer la rencontre, ils ont souvent subi la possession et la justesse technique des Dogues, récompensés par un doublé de Timothy Weah, à l’affût sur une faute de main d’Alfred Gomis (11e, 1-0) et auteur d’une belle tête sur un centre de Celik (2-1, 88e).

Déterminés pour la dernière de Burak Yilmaz, sorti sous une ovation (81e), les Nordistes ont été repris par deux fois. Momentanément repoussés au cinquième rang par la victoire de Nice à Reims (2-3), les Rennais pourront dire un grand merci à Serhou Guirassy, auteur de l’égalisation décisive de la tête, au bout du temps additionnel (2-2, 90+3e). Benjamin Bourigeaud avait auparavant égalisé d’une demi-volée limpide peu avant la pause (1-1, 41e). Le Stade Rennais sera donc bien au rendez-vous de la Ligue Europa dans quelques mois.

Reims - Nice : 2-3

