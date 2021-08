Football

L’arrivée de Lionel Messi au PSG, est-elle une bonne nouvelle pour Kylian Mbappé ?

LIGUE 1 - Matérialisée mercredi par la conférence de presse de présentation de Lionel Messi, la signature de la superstar argentine au PSG est-elle une bonne nouvelle pour Kylian Mbappé, qui n’a plus qu’un an de contrat avec le club parisien ? Il pourra difficilement arguer que l’effectif n’est pas renforcé… mais il risque d’être dans l’ombre de Messi. Maxime Dupuis et Martin Mosnier en débattent.

00:08:41, il y a 14 minutes