Une reprise sérieuse et appliquée pour Marseille. Les Olympiens ont facilement battu Martigues (N2) dimanche pour leur premier match amical de préparation en vue de la saison prochaine (3-0), avec des buts de Boubacar Kamara (37e), Dario Benedetto (51e) et Esey Gebreyesus (74e). Privé de ses recrues et de Duje Caleta-Car, au repos après avoir participé à l'Euro 2020 avec la Croatie, Jorge Sampaoli n'en a pas moins aligné son 3-5-2 traditionnel avec Jordan Amavi dans un rôle inhabituel de défenseur central.

L'équipe de départ de l'OM : Ngapandouetnbu - Perrin, Alvaro, Amavi - Henrique, Rongier, Kamara, Gueye, Radonjic - Payet, Benedetto

L'OM a cependant dû patienter jusqu'à l'approche de la mi-temps pour ouvrir le score, Kamara exploitant un mauvais dégagement de la défense martégale pour trouver les filets d'une volée à l'entrée de la surface. Les hommes de Sampaoli ont rapidement doublé la mise après la reprise au terme d'une action collective limpide, initiée par Dimitri Payet et conclue par Dario Benedetto sur un service de Bamba Dieng. Esey Gebreyesus, jeune ailier suisse de 17 ans, a scellé la victoire olympienne à l'approche du dernier quart d'heure.

Un dimanche positif pour Marseille sur le terrain, mais aussi en coulisses. Après avoir annoncé le transfert définitif du défenseur argentin Leonardo Ballerdi samedi, le club phocéen a officialisé dimanche la signature de l'ailier turc Cengiz Ünder , prêté pour une saison avec option d'achat par la Roma. L'OM, qui avait déjà recruté le milieu brésilien Gerson et l'ailier américain Konrad de la Fuente, aurait par ailleurs considérablement avancé sur la piste menant à Mattéo Guendouzi . Le milieu français devrait rapidement rejoindre la Canebière sous forme de prêt, en provenance d'Arsenal.

