Marseille n'avait plus connu un tel été depuis bien longtemps. Ces dernières années, il était plutôt habitué à vivre son mercato comme une période de vaches maigres. L'année 2021 marque un changement radical de ce point de vue. Dans l'ombre d'un PSG qui n'a pas fini d'empiler les stars dans son effectif, le club phocéen a été le club le plus actif sur le marché des transferts. C'est un OM nouveau que la Ligue 1 va découvrir cette saison. Et la grande question, c'est de savoir s'il saura tenir les promesses de ses ambitions.

Les supporters olympiens peuvent légitimement en nourrir. Ils ont déjà pu sentir ce vent du changement tourner l'an passé, quand Pablo Longoria a succédé à Jacques-Henri Eyraud à la présidence de l'OM. Du haut de ses 35 ans, l'Espagnol semble taillé pour le costume. Il l'a montré la saison passée en apaisant un club engagé dans une crise profonde, qui avait atteint son point culminant avec le report du match face à Rennes fin janvier, après des incidents survenus au centre d'entraînement avec les supporters. Le mal était profond.

Du mieux dans la hiérarchie

Longoria a ramené le calme sur la Canebière et ce n'était déjà pas un mince exploit. Mais ce n'est pas le seul tour de force qu'il a réalisé pour son début de mandat à la présidence de l'OM. Faire venir Jorge Sampaoli pour succéder à André Villas-Boas en était un autre. Un entraîneur réputé, un technicien ultra-compétent, un meneur d'hommes charismatique. Cela s'est déjà senti quand il a remonté son équipe jusqu'à la cinquième place du classement après sa prise de fonction. Mais c'est bien cette saison, sur un exercice complet, que son impact pourra être vraiment jugé.

L'Argentin semble dans des conditions idéales pour mettre en place un projet de jeu radicalement différent de celui d'André Villas-Boas. Longoria ne l'avait pas choisi par hasard. Si l'ancien sélectionneur du Chili est réputé pour son tempérament volcanique, il sait aussi s'adapter aux hommes qui l'entoure. Les premiers mois de cohabitation ont laissé entrevoir la solidité du binôme qu'il forme avec Longoria. Les deux hommes vont clairement dans la même direction. La hiérarchie marseillaise ne dégageait pas toujours cette impression auparavant.

Un mercato pour Sampaoli

Le mercato marseillais est peut-être la preuve la plus parlante des vertus de ce tandem. Les postes à renforcer ont été particulièrement bien ciblés. Les profils recherchés aussi. Des joueurs jeunes à potentiel, certains avec une expérience déjà intéressante comme William Saliba, Mattéo Guendouzi, Cengiz Ünder ou Gerson, un autre prêt à saisir l'opportunité de se révéler comme Konrad de La Fuente, des éléments comme Luan Peres et Pau Lopez pour donner une profondeur d'effectif qui faisait cruellement défaut à l'OM la saison passée.

Le tableau n'est pas fini mais l'ensemble est déjà prometteur. Surtout, ce marché porte la marque de Sampaoli. L'Argentin a son idée et Longoria lui a donné les moyens de la mettre en place. Un plan de jeu qui laisse place aux cadres. A commencer par Dimitri Payet. Le Réunionnais avait déjà sensiblement haussé son niveau après le changement d'entraîneur. Ses performances pendant sur les matches amicaux de préparation ont confirmé la tendance. A 34 ans, il reste le baromètre de l'OM. Et un Payet dans sa meilleure forme réhausse sensiblement les ambitions marseillaises.

Relativiser les ambitions, sans les interdire

Elles sont forcément à relativiser. Déjà parce que le mercato n'est pas terminé et Sampaoli veut encore des recrues. L'avenir du si précieux Boubacar Kamara, annoncé partant mais toujours au club, aura également son importance sur le visage de l'équipe olympienne. Elle est encore loin d'être finalisée pour débuter la saison, avec tous les risques que cela implique. Surtout, il faudra probablement du temps à Marseille pour tourner à plein régime après un tel remaniement d'effectif. Et la patience est rarement de mise sur la Canebière.

Mais l'opportunité de voir l'OM réaliser une belle saison n'est certainement pas à exclure. Son effectif peut lui permettre de viser le podium. Surtout quand il enregistrera le retour d'Arkadiusz Milik, blessé pour le premier mois et demi de la saison. Avoir un buteur compétitif est un argument de plus pour le club phocéen. De là à titiller l'ogre parisien dans la course au titre ? Clairement, Marseille n'a pas autant d'atouts que le PSG. On pouvait dresser le même constat pour Lille au coup d'envoi de la saison passée. Tout le monde connaît le suite…

