Antoine Kombouaré sera encore sur le banc nantais la saison prochaine. Selon L'Equipe qui révèle l'information ce mercredi soir , l'entraîneur kanak a choisi de poursuivre l'aventure sur le banc de son club de cœur. Alors que son nom a circulé du côté de la Côte d'Ivoire notamment pour s'installer sur le banc des Eléphants, Kombouaré aurait pris sa décision après une discussion avec son président, Waldemar Kita.

Les supporters nantais vont pouvoir continuer à avoir le sourire. Ils avaient pourtant des raisons de craindre un départ de celui qui a relancé leur club. Quelques minutes après le triomphe ligérien en Coupe de France, Antoine Kombouaré avait lancé un pavé dans la marre en parlant de ses rapports avec Waldemar Kita. "La relation quotidienne avec le président n'est pas facile", a-t-il glissé au Stade de France. "Je ne vous apprends rien quand je vous dis que depuis 5 mois on a compartimenté...", a-t-il ajouté quelques jours après en conférence de presse.

Visiblement, l'échange qu'il a eu avec Waldemar Kita pour essayer de régler leur manière de cohabiter a porté ses fruits. Et Kombouaré va donc aller au bout de son contrat qui comporte encore une année. Histoire de continuer sa belle aventure avec le club qui l'avait lancé en pro en 1984 et de jouer la Ligue Europa. Débarqué sur les bords de la Loire en février 2021 alors que le FC Nantes filait droit vers la Ligue 2, le Kanak avait trouvé les solutions pour arracher le maintien en barrages. Et cette saison, il a offert à Nantes son premier titre depuis 2001 tout en étant neuvième de L1 ! Il aurait donc été dommage de s'arrêter là.

