Il ne passe jamais inaperçu. La superstar brésilienne Neymar a retrouvé vendredi ses coéquipiers du PSG au centre d'entraînement du club, dont tous les internationaux sont revenus de congés. Les Brésiliens "Ney" et Marquinhos, les Argentins Angel Di Maria et Leandro Paredes, ainsi que l'Italien Marco Verratti, mobilisés jusqu'à mi-juillet par la Copa America et l'Euro, sont les derniers à avoir rejoint le groupe parisien.

Le club de la capitale a publié sur les réseaux sociaux une photo de Neymar tout sourire avec Kylian Mbappé et Paredes. "Heureux de revenir", a écrit ce dernier sur Instagram.

Défait par Lille lors du Trophée des champions (1-0) dimanche, le PSG se rend samedi à Troyes (21h00) pour la première journée de Ligue 1. Le retour à la compétition de Neymar et des autres joueurs arrivés sur le tard pourrait s'effectuer courant août, mois durant lequel Paris a trois autres matches de championnat à jouer.

