Il serait injuste d'évoquer ce Marseille – Brest sans prendre le temps de souligner l'incroyable série de la formation bretonne dans ce championnat. Sevrée de victoires pendant onze journées, elle a arraché au Vélodrome son sixième succès de la saison. Le sixième de suite. Et certainement le plus inattendu, voire improbable. Car soyons clairs : les Brestois n'ont pas existé pendant une mi-temps, dépassés par des Marseillais très bien rentrés dans leur match, avec la même composition qu'à Nantes, et donc toujours sans Arkadiusz Milik.

Mais alors que Gerson avait confirmé sa belle forme du moment (29e), la rencontre a tourné sur une action a priori anodine : une frappe de Hugo Magnetti, détournée par la main de Boubacar Kamara. Une demi-situation qui s'est transformée en penalty pour Brest, transformé par Romain Faivre (53e). A peine vingt minutes plus tard, Franck Honorat punissait une nouvelle fois l'OM d'un coup de canon (70e). Et les Phocéens ne s'en sont jamais relevés.

"Je ne peux pas l'expliquer, a pesté sur Prime Video un Luan Peres sonné au coup de sifflet final. On a fait une bonne première période, très bonne. On a eu beaucoup d'occasions. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Ils ont marqué une fois, on n'a pas réussi à marquer plus, je ne sais pas ce qu'il s'est passé", a-t-il insisté. Et son coach, Jorge Sampaoli, n'avait pas plus d'explications à fournir quelques minutes plus tard.

Jorge Sampaoli Crédit: Imago

Cette défaite est très étrange

"Cette défaite est très étrange, a-t-il concédé. On a contrôlé la première période, on était dominateurs. Le penalty a changé la partie sans aucune explication. On contrôlait tout et le penalty a tout changé. Emotionnellement, on doit progresser". Un peu plus tard, en conférence de presse, le technicien argentin a commencé à poser des mots plus concrets sur cet effondrement. "Le penalty nous a coûté équilibre et profondeur. Ça a été un autre match ensuite, on perdait très vite le ballon. Tout ce qu'on a très bien fait en première période s'est perdu. Après l'égalisation, on a joué différemment et dans cette forme de football, l'adversaire était meilleur".

Un constat également partagé par un autre défenseur marseillais, Alvaro Gonzalez. Mais l'Espagnol, encore échaudé par ce revers, a exprimé sa frustration avec bien plus de véhémence. "On a fait de la merde, a-t-il lâché. Ce n'est pas possible de jouer 60 minutes comme une grande équipe puis de faire ça. Je ne sais pas s'il y a penalty ou pas mais on doit changer de mentalité. On doit marquer le deuxième but pour gagner ce type de match. Je suis dégouté, c'est incroyable. On ne peut pas jouer comme ça. Je ne comprends pas, si on veut être de bons joueurs, on doit changer ce type de choses, continuer avec la mentalité de la première mi-temps".

Avec un seul tir cadré après le retour des vestiaires, l'OM a effectivement plongé après la pause. Les entrées de Pol Lirola et Cengiz Ünder, dans un premier temps, puis de Milik, à vingt minutes du terme, n'ont rien apporté. Et Brest a même eu le luxe de vivre une fin de match relativement tranquille. "Nous sommes devenus une autre équipe, je n'arrive pas à comprendre ce type de choses, a poursuivi Alvaro. En 10 minutes, on change, on fait de la merde. A la fin, on a perdu 10, 15 ballons et sur les transitions, on était trois ou quatre défenseurs à courir pour rien. Aujourd'hui, on pouvait consolider notre place au classement et on fait ça, c'est incroyable". Certes, l'OM est toujours provisoirement deuxième. Mais Brest, 6e, n'est plus qu'à cinq points…

Franck Honorat célèbre son but lors de Marseille - Brest, en Ligue 1, le 4 décembre 2021 Crédit: Getty Images

