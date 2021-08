La réaction était attendue. Elle a été assez nette. Des sifflets ont accompagné le nom de Kylian Mbappé au moment de l'annonce de la composition des équipes pour le match entre le PSG et Strasbourg ce samedi (21h00), au Parc des Princes. Une partie du public parisien reproche vraisemblablement à l'attaquant international français de ne pas avoir encore prolongé son contrat avec le club de la capitale, qui expire en juin 2022, alors que son nom circule toujours avec insistance du côté du Real Madrid . Une hostilité qui contraste avec l'accueil triomphal réservé aux recrues parisiennes, Lionel Messi en tête.

Tout le monde connaît la situation de Kylian. C'est un joueur de Paris, avait lancé le président parisien, avant d'envoyer un message fort à sa jeune star. Il est très compétitif et veut toujours gagner. Il a dit publiquement qu'il veut une équipe compétitive, il l'a, on ne peut pas faire plus. C'est difficile d'avoir une équipe aussi compétitive que celle-ci. Il n'a plus d'excuse." Le président parisien Nasser Al-Khelaïfi avait mis la pression sur son joueur mercredi , en marge de la conférence de presse de présentation de Lionel Messi. ", avait lancé le président parisien, avant d'envoyer un message fort à sa jeune star.."

De retour au Parc des Princes", avait écrit l'attaquant parisien dans un message publié sur son compte Instagram. Il reste en revanche muet sur les questions qui concernent son avenir depuis le début du mercato. Un silence assourdissant qui explique en grande partie pourquoi il a été pris en grippe par son public. Mbappé avait de son côté fait part de son enthousiasme à l'idée de retrouver le public du Parc des Princes . "", avait écrit l'attaquant parisien dans un message publié sur son compte Instagram. Il reste en revanche muet sur les questions qui concernent son avenir depuis le début du mercato. Un silence assourdissant qui explique en grande partie pourquoi il a été pris en grippe par son public.

En attendant le dénouement de ce feuilleton, Mbappé est titulaire pour affronter Strasbourg. Il composera l'attaque du PSG avec Mauro Icardi et Julian Draxler. Les recrues estivales, Achraf Hakimi et Georginio Wijnaldum, sont également dans le onze de départ, respectivement aux postes d'arrière droit et de milieu relayeur, dans le 4-3-3 concocté par l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino. Le technicien argentin n'a procédé qu'à un seul changement par rapport à l'équipe alignée face à Troyes, puisque le jeune Eric Dina-Ebimbe remplacera Danilo dans l'entrejeu.

Le onze du PSG

Navas - Hakimi, Kehrer, Kimpembe (c), Diallo - Wijnaldum, Herrera, Dina Ebimbe - Draxler, Icardi, Mbappé

