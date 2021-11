Football

L1 : Xavi Simons, un cas symptomatique au PSG ? "Il y a un problème sur la stratégie globale"

TOUR D'EUROPE - Il est une "star" depuis de nombreuses années alors qu'il n'a que 18 ans. Xavi Simons, prodige formé au Barça et débarqué au Paris Saint-Germain en 2019, n'a toujours pas eu sa chance en pro depuis le début de saison. Son cas est-il symptomatique d'un problème plus large au PSG ? Décryptage avec Adrien Mathieu, journaliste et créateur du podcast Formation Football Club.

