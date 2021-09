Un coup à toi, un coup à moi. Mauricio Pochettino poursuit dans sa politique de l'alternance. L'entraîneur du Paris Saint-Germain a replacé Keylor Navas dans le but du PSG en déplacement à Metz ce mercredi pour le compte de la 7e journée. Gianluigi Donnarumma, titulaire pour la première fois lors de deux dernières rencontres parisiennes en Ligue 1, sera sur le banc. Le technicien argentin n'a fait tourner son effectif qu'avec parcimonie après la victoire ô combien poussive contre Lyon dimanche (2-1). Devant, Lionel Messi manque à l'appel et laisse sa place à son compatriote Mauro Icardi en pointe, pour épauler Neymar et Kylian Mbappé devant. Angel Di Maria est, lui, remplaçant.

Outre Icardi et Navas, trois autres changements sont opérés par rapport à la composition qui a affronté l'OL. Ménagé dimanche, Achraf Hakimi retrouve sa place dans le couloir droit de la défense. Le milieu de terrain est quasi intégralement renouvelé, avec Georginio Wijnaldum et Rafinha titulaires et à la relance. Ander Herrera et Idrissa Gueye vont pouvoir souffler un peu après un gros début de saison.

Dans les rangs messins, peu de surprises à noter, avec les présences de Nicolas de Préville ou de Farid Boulaya sur le banc. Déterminant la saison dernière, l'international algérien pourrait connaître ses premières minutes de la saison après une sérieuse blessure à la cuisse.

