Dans un communiqué, la Ligue de football professionnel (LFP) "s'est félicitée" que la justice ait obtenu le blocage de "services IPTV pirates" qui diffusaient sans autorisation des images de ses championnats

La LFP "se félicite de la décision rendue le 17 mars dernier par le Président du Tribunal judiciaire de Paris ordonnant, pour la première fois en France, le blocage par les FAI (fournisseurs d'accès Internet) français de l'accès à des services IPTV (télévisions Internet) pirates". Cette action a été permise par la loi dite anti-piratage ou anti-streaming adoptée en 2021 et effective depuis janvier 2022.

La Ligue y voit "une étape essentielle dans la lutte contre le piratage" grâce à cette loi qui offre "une protection efficace des compétitions de football professionnel contre les atteintes graves et répétées dont elles font l'objet". Cette loi permet également à la justice d'ordonner "le blocage de sites de streaming diffusant sans autorisation les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2", précise la LFP.

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) pourra en outre "solliciter dans les meilleurs délais le blocage des sites miroirs et des sites non encore identifiés" qui diffusent des images de L1 et de L2, réservées normalement aux abonnés des diffuseurs agréés, Prime Video, Canal Plus et Free.

