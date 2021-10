Les tops

Un pivot nommé Ajorque

C’est une image qui devient habituelle. Mené 1-0 par Montpellier à la suite d’une superbe demi-volée de Mollet, Ludovic Ajorque s’est retrouvé dos au but à l’entrée de la surface, avec le ballon dans les pieds. Et l’avant-centre de Strasbourg n’a même pas pris la peine de jeter un coup d’oeil au placement de Sels, mais plutôt à celui de Gameiro, qui arrivait lancé pour égaliser sèchement (1-1 ). Une cinquième passe décisive cette saison pour le Réunionnais , qui prouve match après match que son jeu de pivot n’a plus rien à envier à personne. Inévitable pour le bon déroulement du jeu offensif strasbourgeois, Ajorque qui a également inscrit trois buts, tient son équipe en milieu de tableau.

Ligue 1 Ils n'ont pas perdu mais c'est tout comme : les Lyonnais s'en veulent IL Y A UNE HEURE

Lafont, le mur de l'Atlantique

Si le FC Nantes s’est imposé lors de cette 9e journée face à Troyes (2-0) , il le doit surtout à son gardien Alban Lafont. Déjà auteur de plusieurs grosses performances cette saison, l’ancien de la Fiorentina s’est encore montré intraitable face à l’attaque troyenne. Auteur de quatre arrêts, il a notamment réalisé deux interventions décisives, juste avant l’ouverture du score des Canaris, sur une frappe de Gerson Rodrigues dans la surface (55e). Puis à la 83e minute, il a réalisé un superbe arrêt-réflexe de la jambe droite face à Brandon Domingues à six mètres, et évité aux siens une fin de match à suspense. En bien meilleure forme offensivement, Nantes peut aussi compter sur un roc dans son but.

Alban Lafont avant Nice - Nantes en Ligue 1 le 3 octobre 2020 Crédit: Getty Images

Les défenseurs niçois font aussi le boulot devant

C’est ce qu’on appelle un dépassement de fonction. Déjà titulaires au sein de la meilleure défense de Ligue 1 (4 buts encaissés en 8 matches), Jean-Clair Todibo et Melvin Bard, tous deux auteurs de leur premier but de la saison en championnat, ont été les grands artisans de la victoire de Nice contre Brest (2-1) . Alors que le duo Amine Gouiri-Andy Delort a fait preuve de beaucoup de déchets face au but (10 tirs mais seulement 5 cadrés à eux deux), les Niçois ont trouvé la solution grâce à deux hommes pas forcément attendus. Qui se sont comportés en vrai renards des surfaces pour faire mal aux Bretons : d’un tir de près après un cafouillage pour Todibo, et d’une tête plongeante pour Bard. Nice, 3e à six points du PSG, envoie un message : si son attaque est très talentueuse, sa force est avant tout collective.

La joie des Niçois après l'ouverture du score de Todibo lors de Nice-Brest en Ligue 1 Crédit: Getty Images

La renaissance Ben Yedder

Si Monaco va mieux, c’est en grande partie grâce à lui. Bon, il y a aussi la pépite Tchouaméni qui est dans tous les bons coups monégasques. Mais le capitaine de l’ASM tire toute son équipe derrière lui depuis qu’il s’est remis à marquer. Il est enfin redevenu le joueur clinique dont Niko Kovac a besoin pour assouvir ses rêves européens. Après cinq premières journées sans la moindre réalisation, Wissam Ben Yedder vient d’en planter cinq lors de ses quatre derniers matches. Tout a commencé sur la pelouse de Nice lorsqu’il a offert la victoire à son équipe sur penalty. S’en est suivi un doublé contre Saint-Etienne (3-1), un but contre Clermont (3-1) puis un nouveau penalty transformé ce dimanche face à Bordeaux, son dernier fait d’arme (3-0) . Et comme par magie, sur la série, Monaco vient de grimper de la 16e à 6e place pour se retrouver à deux petits points du podium. Loin d’être un hasard.

Ben Yedder Crédit: Getty Images

David en mode serial buteur

L’an passé avec le LOSC, Jonathan David avait dû attendre sa onzième apparition en championnat pour ouvrir son compteur but. Cette année, l’international canadien en est déjà à 6 réalisations après 9 journées. Surtout, il enchaîne les bonnes performances ces dernières semaines pour permettre à Lille de remonter petit à petit au classement. Après son but contre Reims (2-1) et son doublé victorieux face à Strasbourg la semaine passée (1-2), l’attaquant de 21 ans s’est encore signalé lors de ce Lille-Marseille en inscrivant un nouveau doublé, alors que le reste des attaquants nordistes, eux, se sont plutôt signalés par leur maladresse. La confirmation que David prend semaine après semaine une ampleur nouvelle, et qu’il vit une très belle année 2021 (17 buts en 29 matches de Ligue 1).

Jonathan David s'est à nouveau illustré lors de la 9e journée de Ligue 1, en inscrivant un doubé face à Marseille (2-0) Crédit: Getty Images

Les flops

Ekitike, le coup mal placé

On ne disait que du bien de lui depuis le début de la saison. Et pour cause. Hugo Ekitike s'affirme comme l'une des révélations de ce début de saison sous le maillot de Reims avec déjà trois buts au compteur, dont un doublé la semaine passée face à Nantes (3-1). Mais à Lens, l'attaquant de 19 ans a montré qu'il était nettement moins adroit pour défendre que pour marquer. Sur un coup franc anodin, il s'est rendu coupable d'un geste non maîtrisé avec un coup de pied dans la tête de Kevin Danso dans la surface rémoise. Expulsé en plus d'avoir provoqué ce penalty, Ekitike a précipité la défaite d'une équipe rémoise qui faisait bonne figure jusque-là (2-0) . Oui, on préfère le voir devant.

Ekitike Crédit: Getty Images

Le désert brestois

: “On est des petits bébés, par moments. Il faut augmenter notre niveau technique et athlétique”. A Brest de tenter de grandir désormais, pour ne pas signer sa descente plus tôt que prévu. Neuf journées et seulement quatre petits points. S’il était écrit que la saison de Brest serait compliquée, il était difficile d’imaginer un tel océan de néant. Aucune victoire, 18 buts encaissés et une nouvelle débâcle sur la pelouse de Nice, dont le score ne reflète pas la différence de niveau entre deux formations que tout a opposé (2-1) . Sans avoir à forcer son talent, Nice aurait pu, voire dû, passer un score fleuve aux Bretons, qui n’ont tout simplement rien montré mis à part un coup de chance dans le temps additionnel pour réduire la marque grâce à Franck Honorat. Désabusé, Michel Der Zakarian n'a d'ailleurs pas mâché ses mots pour parler de son effectif. A Brest de tenter de grandir désormais, pour ne pas signer sa descente plus tôt que prévu.

Lyon a tendu la main

Tout allait bien pour l'OL : Khazri avait manqué l’immanquable en début de match, envoyant sa tête sur le poteau alors que le but était vide (9e) avant de voir son ouverture du score refusée pour une position de hors-jeu (33e). Profitant de cette belle fortune, Houssem Aouar a concrétisé son bel enroulé du droit juste avant la pause (42e). Avec ce coup de massue, l'OL semblait sur le chemin de décrocher sa quatrième victoire de la saison mais c'était sans compter sur deux fautes de mains qui allaient tout changer

D’abord lors d'une sortie d'Anthony Lopes en dehors de sa surface, contraint de repousser le lob de Bouanga de la main gauche, synonyme d'expulsion (74e). Réduits à dix, les Lyonnais ont alors subi le second souffle de leurs voisins, menant à une tête de Krasso renvoyée par… la main de Denayer (90e). Résultat des courses : un penalty pour les Verts, que Khazri a catapulté dans le but de Pollersbeck pour égaliser et terminer ce derby la tête haute.

Metz craque encore sur le gong

Il y a un peu moins de deux semaines, déjà, l’équipe de Frédéric Antonetti était rentrée aux vestiaires le cœur gros, laissant le PSG s’imposer à Saint-Symphorien sur un but d’Achraf Hakimi à la toute fin de rencontre (2-1, 90e+4). Cette fois, c’est à Angers que les Grenats ont perdu sur un but à la dernière seconde, inscrit par Stéphane Bahoken à la suite d’un coup franc et sur un moment de flottement dans la défense lorraine (3-2, 90e+2). Rageant alors que les Messins ont, en plus, mené par deux fois dans ce match . Surtout dans cette course au maintien où chaque point vaut cher, en témoigne le classement : Metz est 18e à égalité de points avec Troyes et sans ces deux coups du sort sur le fil, les partenaires de Farid Boulaya respireraient un peu plus à l’heure actuelle.

Le naufrage phocéen

Solide dauphin du Paris Saint-Germain il y a trois journées, l’OM est à la dérive. Après 13 points pris sur 15 possibles, les Marseillais sont sur une série de trois matches sans victoire. Pire : la formation de Jorge Sampaoli reste sur deux revers de rang, un match spectaculaire perdu au Vélodrome face à Lens (2-3) et une large sortie de route ce dimanche contre Lille (0-2). La faute à la C3 et à des corps meurtris par le duel physique proposé par Galatasaray ? Le manque de Dimitri Payet, de nouveau blessé ? Quoi qu’il en soit, Marseille a subi face à des Lillois en feu et emmenés par un Jonathan David incandescent, auteur d’un nouveau doublé. Prochaine occasion marseillaise pour arriver à bon port : dimanche 17, contre Lorient après la trêve internationale, à quatre jours du choc du groupe E de C3 face à la Lazio Rome.

Jorge Sampaoli Crédit: Getty Images

Ligue 1 Green, Laborde, David… Votez pour le meilleur joueur de la 9e journée IL Y A 2 HEURES