Le retour d'Alex, c'est très important pour l'image de l'OL. Et pour les gamins qui sont en train de grandir dans ce club", nous glisse Bernard Lacombe, l'ancien conseiller de Jean-Michel Aulas. C'est un retour qui faisait fantasmer les supporters de Lyon. Et ce rêve est sur le point de devenir une réalité. C'est même "imminent", selon L'Equipe . Mais les supporters des Gones ne sont pas les seuls à se réjouir du come-back annoncé d'Alexandre Lacazette. Un autre ancien sérial-buteur de l'OL s'en frotte les mains. "", nous glisse Bernard Lacombe, l'ancien conseiller de Jean-Michel Aulas.

Après une année difficile terminée à la huitième place – hors des tickets européens -, Lyon est proche de réussir un coup de maître en récupérant dans ses filets un joueur de la trempe de Lacazette. Certes, ce dernier n'a pas connu un exercice 2021-2022 très prolifique avec seulement quatre petites réalisations en Premier League sous les couleurs d'Arsenal, soit sa première saison sous la barre des 10 buts en championnat depuis la saison 2012-13 ! Mais le faire revenir au bercail libre, cinq ans après son départ contre plus de 50 millions d'euros est presque inespéré. Encore plus au vu de la situation du club qui ne jouera pas d'Europe la saison prochaine et du CV du natif de Lyon.

Alexandre Lacazette fête un but lors de la rencontre Arsenal - Leicester (2-0) en Premier League Crédit: Getty Images

Remettre en avant les valeurs du club

La signature annoncée de Lacazette, qui ferait un sérieux effort financier selon L'Equipe pour revenir chez lui, a même tout pour redonner le sourire à plus d'un Lyonnais. "Alexandre, c'était déjà un joueur merveilleux quand il était chez nous, savoure encore Bernard Lacombe, le deuxième meilleur buteur de l'histoire du club (149 buts). Pour ses déplacements, dans le jeu, ses remises… Et en jouant en Premier League où il y a une telle adversité, il s'est forcément amélioré, surtout qu'il a su rester performant".

A 31 ans, Lacazette reviendrait en effet dans son club formateur avec d'autres bagages. L'ancien meilleur buteur et joueur de la L1 en 2015 (27 buts) a notamment démontré tout au long de cette saison qu'il pouvait contribuer à faire grandir des jeunes à Arsenal, où il a porté le brassard de capitaine de décembre à avril. "Il va donner beaucoup de choses au club, espère Bernard Lacombe, ancien attaquant international. C'est un garçon qui a le bon état d'esprit et la bonne mentalité. Il requiert les qualités qu'il faut. Son retour peut aider à remettre en avant des valeurs qui tiennent à cœur à l'OL."

S'ils reviennent, c'est uniquement pour qu'ils apportent quelque chose de différent au club

Le retour dans "son" club de l'international français aux 16 sélections, qui peut marquer un peu plus l'histoire de Lyon où il est le quatrième meilleur buteur avec 129 réalisations ("Ce ne serait que du plaisir de le voir battre mon nombre de buts avec l'OL", nous glisse Lacombe), pourrait en plus donner des idées à d'autres illustres "anciens" Lyonnais.

Le nom de Corentin Tolisso, lui aussi en fin de contrat au Bayern Munich, a d'ailleurs déjà été évoqué. "Ce n'est pas facile. Les joueurs ont des statuts différents. Et s'ils reviennent, c'est uniquement pour qu'ils apportent quelque chose de différent au club. C'est ça l'important", prévient Lacombe avant de glisser dans un rire son "rêve ultime" : "C'est une connerie. Mais maintenant, ce qui serait bien, ce serait de faire revenir Karim Benzema. Ce serait le rêve ultime. Je l'ai connu tout gamin…" Mais là, ce serait une histoire pour passer du rêve à la réalité.

