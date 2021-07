Le FC Nantes a effectué sa rentrée médiatique jeudi. Une journée après avoir retrouvé le chemin de l'entraînement sous la conduite d'Antoine Kombouaré, la famille Kita a assuré que le club n'était pas à vendre. Les opposants à la direction actuelle du FC Nantes réunis sous la bannière du Collectif nantais ont été douchés par les mots du directeur général et fils de l'actionnaire, Franck Kita.

"On va rester là, le club n'est pas à vendre. Il ne se serait rien passé si le club était descendu en Ligue 2, les pertes financières sont tellement impactantes. C'est utopique. Personne ne viendra", a-t-il déclaré. Sauvé à l'issue des barrages face à Toulouse, les Canaris et leurs trois entraîneurs successifs (Christian Gourcuff, Raymond Domenech et Antoine Kombouaré) ont vécu une saison de la peur "mais très enrichissante", a souligné Kita.

40 millions d'euros de pertes

La saison écoulée a été aussi éprouvante sur le plan financier. Entre le Covid, la baisse des droits TV, Nantes affiche 40 millions d'euros de pertes et a dû contracter, comme beaucoup de clubs, des prêts en plus du PGE (prêt garanti par l'Etat). "Le budget va sensiblement baisser, il passera de 75 à 65 millions d'euros. Il faudra continuer à vivre normalement", a indiqué Franck Kita, précisant que le maintien lui paraissait un "objectif sensé". "Il faut des moyens pour concurrencer les équipes du dessus", a-t-il estimé.

Côte recrues, le club de Loire-Atlantique a enregistré les arrivées du gardien de but Rémy Descamps et, en prêt avec option d'achat, du milieu de terrain Wylan Cyprien. "C'est le joueur que je voulais. Quand j'ai su qu'il voulait revenir en France, cela a fait tilt ! J'ai un joueur revanchard, qui a envie de prouver. Il va beaucoup nous apporter. L'idée est d'avoir un leader technique", a expliqué Antoine Kombouaré, qui a choisi d'organiser un stage à Pornic, à une petite cinquantaine de kilomètres de la Jonelière.

Par ailleurs, Castelletto, Coulibaly, Simon et Traoré ne reprendront que le 11 juillet étant retenus en sélection. Si Moutoussamy retrouve le groupe après son prêt, en revanche Wagué, venu se soigner après une intervention du ménisque interne droit, ainsi que Ba et Augustin sont priés de se trouver une autre destination.

