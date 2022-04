Il avait manqué l'occasion l'an dernier, il l'a saisie cette année. Le PSG figure désormais en tête du palmarès du championnat de France. Assuré d'être sacré pour la 10e fois de son histoire grâce à son nul contre Lens samedi au Parc des Princes (1-1) , Paris a rejoint Saint-Etienne au sommet du classement des clubs qui totalisent le plus de titres en Ligue 1. Son grand rival, l'OM, est maintenant relégué à une unité et complète le podium avec ses neuf sacres.

Le Paris Saint-Germain a ainsi repris sa domination sur le championnat de France après avoir abandonné le titre à Lille la saison passée. Le club francilien a fait main basse sur huit des dix dernières éditions de la Ligue 1 (2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2022). Outre le LOSC, Monaco était également parvenu à contrarier sa suprématie en soulevant le trophée en 2017.

L'arrivée de QSI en 2011 a permis au PSG de gonfler considérablement son palmarès pour devenir le club le plus titré de l'histoire de la Ligue 1 avec Saint-Etienne. Avant l'intronisation du richissime propriétaire qatari, Paris n'avait été sacré qu'à deux reprises, en 1986 et 1994. Sous la houlette de QSI, il a donc remporté huit titres de champion sur onze possibles. Quand il n'a pas été sacré sur cette période, le club parisien a systématiquement fini deuxième du classement (2012 derrière Montpellier, 2017 derrière Monaco et 2021 derrière Lille).

