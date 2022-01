Les Tops

Lens, la belle semaine

Six matches de rang sans victoire en Ligue 1 : Lens a difficilement terminé l'année 2021. Mais les Sang et Or ont démarré 2022 avec d'autres intentions… et une bonne dose d'abnégation. Alors qu'ils étaient déjà allés chercher leur qualification pour les 8es de finale de la Coupe de France in extremis contre Lille mardi (2-2, 4-3 aux t.a.b), les hommes de Franck Haise ont battu Rennes sur le fil samedi soir (1-0)

Un but de Wesley Saïd à la 89e minute de jeu a permis au club nordiste de se regonfler à bloc. "On est capable de finir fort, on l'a montré. On a eu une période difficile, comme ça arrive à tout le monde dans une saison, et dans ces cas-là, il faut continuer à croire en son projet de jeu, croire en ses joueurs. On a bien réagi cette semaine, mais le football, c'est fragile", a réagi l'entraîneur lensois à l'issue de la rencontre. Fragile, mais beau, lorsqu'il est ainsi pratiqué par le RCL.

Le gardien de niveau international, Nice l’a déjà

Il a été omniprésent". Non, Christophe Galtier ne parle pas d'Amine Gouiri, homme fort de l'attaque niçoise face à Brest (0-3) mais bel et bien de Walter Benitez, Ce dimanche, le gardien niçois a dégoûté à lui tout seul, ou presque, les Bretons par des parades aussi décisives que magnifiques.

Au total, le récent naturalisé français a sorti 9 arrêts dans ce match, permettant aux siens de repartir de Bretagne avec un clean-sheet malgré 70 minutes jouées en infériorité numérique. Alors que le nom d’Hugo Lloris a circulé pour un retour au bercail l’été prochain, pas sûr que Benitez ait dit son dernier mot.

Ajorque, la copie conforme

A l'aller, Strasbourg avait battu Metz 3 à 0 avec un but et une passe décisive de Ludovic Ajorque. Dimanche, le Racing s'est une nouvelle fois imposé sur la pelouse de son rival messin (0-2) avec... un but et une passe décisive de son meilleur buteur.

Le Réunionnais n'est pas uniquement l'homme de derby. Il est aussi l'un des excellents joueurs de notre championnat. Et probablement la référence dans le domaine aérien. A Saint-Symphorien, c'est encore avec la tête que l'attaquant a ouvert le score... et servi Aholou sur un plateau en toute fin de match.

Les Flops

Un week-end à oublier

Sept matches seulement, des tribunes vides à nous rappeler des mauvais souvenirs, deux matches sans but et sans fièvre, des affiches sans grand intérêt : la Ligue 1 nous avait manqué mais les retrouvailles sont ratées. Les effectifs, touchés par le Covid-19 et déplumés par la CAN, ont souffert vendredi, samedi et dimanche. Ils ne pouvaient pas donner plus, les joueurs tiraient la langue, à l'image d'une AS Monaco complètement sur les rotules, et le spectacle s'en est ressenti. On s'est ennuyé, beaucoup, devant un week-end à.. neuf buts. Vivement vendredi prochain…

Kwateng, la fausse polémique

C'est la triste histoire d'une photo qui n'est pas passée auprès de tous les supporters girondins. Vendredi, l'OM a mis fin à une disette de 44 ans sans victoire à Bordeaux. Ce qui n'a pas empêché Enock Kwateng, défenseur du FCGB, d'apprécier un moment de partage avec le Marseillais Amine Harit.

Les deux hommes se connaissent depuis leur plus jeune âge et leurs années de formation à Nantes, et ont donc profité de l'après-match pour immortaliser leur échange de maillots. Problème, certains supporters du club au scapulaire s'en sont offensés, manifestant leur colère sur les réseaux sociaux avec, souvent, peu de discernement. Kwateng a donc été contraint de se justifier. Et c'est bien dommage.

Même à 11 contre 10, pas de football champagne pour Reims

Reims avait la place. Sur la pelouse de Clermont, les hommes d'Oscar Garcia se sont retrouvés en supériorité numérique dès le premier quart d'heure, après l'exclusion justifiée de Seidu. Problème, les Champenois n'en ont absolument pas profité. Sans inspiration, parfois frileux, souvent imprécis, les coéquipiers de Yunis Abdelhamid ont même laissé les clés du jeu à leurs adversaires.

A l'arrivée, ils n'ont tenté que sept tirs, pour seulement deux cadrés, et pouvaient difficilement espérer mieux qu'un piètre 0-0 . Dommage : ils avaient là une belle occasion de se rapprocher de la première partie de tableau.

L'OL a encore craqué dans le dernier quart d'heure contre Paris

Maudit dernier quart d'heure pour l'OL. Déjà puni au Parc des Princes par le but de Mauro Icardi dans le temps additionnel lors du match aller, l'Olympique Lyonnais a une nouvelle fois craqué en fin de match face au PSG. Cette fois, c'est Thilo Kehrer qui a marqué pour le club de la capitale et empêché les Gones d'aller chercher un précieux succès. Bousculés en seconde période , les hommes de Peter Bosz ont pas mal subi, avant de craquer.

C'est justement la manière aperçue en seconde période qui n'a pas laissé de goût amer au technicien néerlandais, plutôt heureux de ce point. "On a perdu très vite le ballon en seconde. On a des joueurs qui ne se sont entraînés que trois fois avec le groupe (avant le match, comme Paqueta qui a eu le Covid durant les fêtes). On a manqué de puissance à la fin, mais les joueurs ont tout donné. Paris a eu des occasions aussi, il faut être content de ce point (...)". Un point c'est un point, la situation avec la CAN et le Covid est loin d'être idéale certes, mais l'OL n'arrive toujours pas à gérer ses matches au mois de janvier. Face au PSG et de manière plus générale.

