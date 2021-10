Keylor Navas : 6

Il aura passé un match finalement très tranquille, l’OM ne cadrant qu’une seule frappe sur l’ensemble du match. Son jeu au pied est encore sujet à quelques frissons mais pour le reste, il fut sérieux, notamment sur des centres olympiens.

En bref : RAS

Achraf Hakimi : 3,5

Longtemps, il s’est montré appliqué défensivement, couvrant avec sa vitesse folle les espaces laissés dans son dos. Timide devant, il s’est évertué à bien bloquer son couloir sans marcher sur les plates-bandes de Messi. Mais son retour de la 54e sur Cengiz Under (54e), sanctionné par un carton rouge logique, change la dynamique du match.

En bref : Une expulsion qui fait tâche.

Marquinhos : 7

Il a cru débuter son match avec un léger retard sur le centre de Lirola (21e) mais le VAR a décidé de lui offrir une deuxième chance. Il l’a saisie sans hésiter. Le Brésilien fut impérial dans sa lecture de jeu et dans sa capacité à aimanter les ballons chauds (35e, 53e, 87e). Si Milik a été aussi peu trouvé, c’est aussi parce que Marquinhos régnait en maître dans la zone.

En bref : Impassable.

Presnel Kimpembe : 6

Après une prestation délicate face à Leipzig, Kimpembe a retrouvé une certaine sérénité. Attentif face à Guendouzi (45e) ou Payet (70e, 90e), il aura rendu une copie très propre et sans faute majeure. Il aurait mérité de prendre plus d’initiatives à la relance.

En bref : Solide.

Nuno Mendes : 4

Le Portugais est encore une énigme, capable de gros trous d’air et de relances franchement hasardeuses (45e). Sur le but refusé à l’OM, il s’emmêle les pinceaux avec Neymar avant d’abandonner complètement Lirola dans son dos (21e). Sans conséquence mais symbolique de ses difficultés défensives. Mais deux interventions décisives face à Cengiz Under (75e, 76e) sauvent l’ensemble.

En bref : Toujours pas indiscutable.

Danilo Pereira : 5

Avec lui, on sait à quoi s’attendre. Dans son boulot de l’ombre, le Portugais a apporté sa densité physique et son énergie au duel. Mais il aura peiné à limiter l’influence de Payet malgré quelques interventions précieuses.

En bref : Dans son rôle.

Marco Verratti : 5,5

Associé à un Danilo pas forcément à l’aise au moment de faire le jeu, l’Italien avait la lourde charge d’alimenter en ballons son quatuor offensif et il s’est évertué à le faire le plus simplement possible, en limitant les touches de balle. Une belle ouverture pour Neymar (37e), quelques jaillissements bien sentis en enclenchant le pressing avant de finalement sortir, touché à la hanche après un contact avec Guendouzi (45+3e).

En bref : Sobre et discret.

Remplacé juste avant la mi-temps par Idrissa Gueye

Idrissa Gueye : 5

Le Sénégalais n’a pas gratté autant de ballons qu’à l’accoutumée, pas aidé par une configuration de match rapidement changée après son entrée. Quelques imprécisions techniques viennent ternir l’ensemble.

En bref : Il s’est mis à la planche.

Angel Di Maria : 4,5

Attendu à droite, il a finalement passé son match à manger la craie côté gauche. Il a soufflé le chaud et le froid avec quelques ouvertures bien senties mais aussi du déchet dans certaines transmissions. Dans son duel avec Rongier, il n'est pas systématiquement sorti gagnant, loin de là. Comme souvent, il fut le premier sacrifié alors qu’il n’était pas l’offensif le plus en dedans.

En bref : Une sortie qui fera plus parler que son match en lui-même.

Remplacé par Thilo Kehrer (60e) après l’exclusion d’Hakimi. L’Allemand a sauvé quelques ballons chauds.

Lionel Messi : 5,5

On l’avait peu vu dans le jeu parisien depuis son arrivée. Dans ce domaine, ce fut sans doute son match le plus abouti, avec des décalages bien sentis et une relation avec Mbappé qui gagne en épaisseur. Il a beaucoup tenté (35e, 43e) et a failli marquer… de la tête après une action qu’il a lui-même initiée (26e). Quelques retours défensifs bienvenus également. Mais il reste encore trop souvent collé à son couloir droit.

En bref : Il semble monter en puissance mais reste muet en L1.

Kylian Mbappé : 4,5

Son duel avec Saliba fut l’une des clés du match. Mais, à l’image du retour magnifique du défenseur marseillais (83e), la bombe parisienne n’est pas toujours sortie vainqueur. Dans la profondeur, il s’est souvent proposé et a même buté sur Pau Lopez (31e) sur une de ses rares opportunités. Son travail défensif fut parfois précieux pour seconder Messi en première période.

En bref : Un match compliqué face à Saliba

Neymar : 2,5

Il a commencé son match avec envie, symbolisé par son but refusé pour hors-jeu (14e). Très disponible pendant un quart d’heure grâce à ses permutations très fréquentes, il a finalement rapidement complètement disparu du match. Pas dans le rythme, multipliant les touches quand le jeu réclamait de la simplicité, il a aussi trouvé Pau Lopez sur une de ses rares opportunités (31e). Ses rares fulgurances (78e) ne suffisent pas à effacer une dynamique franchement inquiétante.

En bref : Un fantôme.

Remplacé par Georginio Wijnaldum (83e).

