Troyes – Saint-Etienne : 0-1

Les Verts n'avaient pas remporté un match lors des 12 premières journées et ils viennent d'enchaîner deux succès pour doubler leur nombre de points. L'ASSE s'est très logiquement imposée, malgré une fin de match étouffante, ce dimanche à Troyes sur un pétard de Miguel Trauco à l'heure de jeu (61e). Un succès mérité pour des Stéphanois qui avaient touché trois fois les montants avant la pause. Ces trois points sont essentiels. Si les Verts restent 19es, ils reviennent à un point de leurs adversaires du soir, 17e.

En bref : Ca y est, les Verts sont lancés !

Metz – Bordeaux : 3-3

Avec Bordeaux, on s'ennuie rarement ces dernières semaines. Et dans un match crucial pour le maintien, on a encore assisté à une rencontre spectaculaire des Girondins, bien aidés par des Messins eux aussi décomplexés. Le club au scapulaire a d'abord semblé avoir fait le plus dur grâce aux buts d'Alberth Elis (0-1, 17e) et de Rémi Oudin (0-2, 39e). Mais l'ancien de la maison, Nicolas De Préville, a relancé le suspense d'une belle demi-volée en pivot juste avant la pause (1-2, 45e), avant qu'Opa Nguette ne sanctionne à son tour la passivité adverse au retour des vestiaires (2-2, 52e).

Après l'heure de jeu, on a encore cru que les hommes de Vladimir Petkovic avaient assuré l'essentiel, avec un doublé d'Oudin sur un magnifique enchaînement (2-3, 67e) et l'exclusion de Farid Boulaya pour un vilain geste (68e). Mais Nguette a, à son tour, vu double (3-3, 70e). Une rencontre à 39 tirs au total qui aurait encore pu basculer dans les derniers instants. Mais Jimmy Briand a notamment manqué une balle de match, et le score n'a plus bougé.

Ce qu'on en retient : Beaucoup de spectacle mais toujours quatre petits points d'écart entre un Metz bon dernier et des Girondins 16es.

Angers - Lorient : 1-0

Merci Mangani. Le SCO doit une fière chandelle à son milieu de terrain, unique buteur sur penalty, ce dimanche face à Lorient au terme d'un match cadenassé. La victoire permet à Angers, plus que jamais dans la course à l'Europe, de revenir à la 6e place à trois points du podium. Les Merlus, eux, n'ont plus gagné depuis sept matches, essuient leur deuxième défaite consécutive et sont désormais 14es, à trois points de la zone de relégation... Ca va mal pour Lorient.

Ce qu'on en retient : La lente descente au classement de Lorient.

Strasbourg – Reims : 1-1

Un être vous manque et tout est dépeuplé. Privé de Ludovic Ajorque, suspendu, Julien Stéphan a fait confiance à Kévin Gameiro pour accompagner Habib Diallo à la pointe de son attaque dimanche. Mais contre Reims, le Racing et l'ancien Parisien ont longtemps peiné à trouver la clé, dans le jeu comme dans la finition. L'ex-joueur du FC Valence a eu une occasion en or de marquer, mais a envoyé son penalty assez nettement au-dessus du but de Predrag Rajkovic (42e). Une balle d'égalisation, puisque Hugo Ekitike avait ouvert le score vingt minutes plus tôt, en se jetant au second poteau (0-1, 22e). Il a alors fallu attendre l'entrée de Jean-Ricner Bellegarde et un joli coup franc inscrit à la… 97e minute (1-1) pour voir les Alsaciens empêcher le club champenois de décrocher sa première victoire depuis septembre.

Ce qu'on en retient : Reims pouvait se donner de l'air, mais reste parmi les… quatre équipes à 13 points en bas de tableau, avant le match de Clermont contre Nice.

