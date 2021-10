Il fallait bien ça pour sortir Bordeaux d'un début de saison chaotique à domicile, le pire depuis dix ans devant son public en Ligue 1. Ça, c'est une belle histoire, un coup de maître, l'intervention d'un héros. Un héros mis au ban depuis des semaines, mais sorti du banc avec succès : Jimmy Briand. Lancé à la 66e minute de jeu, soit juste après le but du break rémois (0-2), l'attaquant de 36 ans a fait chavirer un public du Matmut Atlantique qui s'était plus fait entendre par ses sifflets jusqu'ici.

L'ex-joueur de Rennes et Guingamp a d'abord vu son centre, dévié jusqu'au second poteau, profiter à Yacine Adli sur la réduction du score (73e). Puis il a conclu d'une frappe parfaite une passe de Samuel Kalu sur coup franc, à la Nasri-Benzema un soir de France - Autriche (78e). Avant la délivrance : un penalty obtenu par ce même Kalu sur une main de Wout Faes, et transformé avec caractère d'une frappe croisée du plat du pied (95e).

Il a vécu des moments difficiles

Il fallait être sacrément imaginatif pour envisager un tel scénario. Car Briand revenait de très loin. Une renaissance qu'Adli a résumée à sa manière. "Putain de merde ça fait du bien, on l'attendait depuis tellement de temps, s'est-il d'abord lâché au micro de Prime Video après le coup de sifflet final. Aujourd'hui, je voudrais aussi dire un grand, grand, grand bravo à Jimmy Briand, parce qu'il a vécu des moments difficiles, il a été de mis de côté pendant une saison où il n'a pas beaucoup joué. Ce soir il répond présent comme un homme, un grand, avec une paire de 'balloches' énorme, donc bravo Jimmy. J'espère qu'il y en aura encore pour lui".

Un hommage viril, mais loin d'être exagéré. Il faut bien garder en tête la situation de Briand jusqu'ici : 94 minutes de jeu en cumulé depuis le début de saison, avant cette rencontre face à Reims. Aucune entrée en jeu lors des trois dernières rencontres. Quatre minutes de jeu sur les six derniers matches. Si l'on remonte à (un peu) plus loin, on peut aussi se souvenir de sa seconde partie de saison dernière très faible en temps de jeu. Grâce à ce doublé, l'intéressé a d'ailleurs déjà fait mieux que lors du dernier exercice…

Le vétéran n'a donc pas rendu les armes. Il vient même de marquer lors d'une 17e saison de Ligue 1 différente : personne n'avait fait aussi bien en Ligue 1 depuis Bernard Zénier en 1990/91, comme l'indique Opta. A Bordeaux, la jeunesse est prometteuse mais encore trop tendre pour prendre le pouvoir à elle seule. Briand, lui, sera en fin de contrat l'été prochain. D'ici là, il s'agira de se rappeler qu'il peut prétendre à plus qu'à des miettes.

