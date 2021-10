Brest la tient enfin. Les joueurs de Michel Der Zakarian ont décroché leur première victoire de la saison en dominant Monaco, dimanche lors de la 12e journée de Ligue 1 (2-0). Réalistes, solidaires et généreux face à des visiteurs empruntés, les Bretons ont ouvert le score grâce à Steve Mounié (18e) avant de faire le break en fin de match grâce à Franck Honorat (79e). Ce succès leur permet de grimper à la 18e place pendant que l'ASM, 10e, loupe l'occasion de se rapprocher du podium.

Très prudents durant le premier quart d'heure, les Bretons ont su se montrer mordants sur leur première réelle offensive. Ils ont aussi bénéficié d'un coup de pouce car l'arbitre leur a donné un coup franc excentré sur la droite pour une faute peu évidente de Caio Henrique, plutôt bousculé par Jérémy Le Douaron. Romain Faivre a frappé ce coup de pied arrêté et Le Douaron a prolongé de la tête au premier poteau pour une petite reprise à bout portant de Mounié au second (1-0, 18e).

Monaco hors du coup jusqu'au bout

Grâce à la seconde réalisation cette saison de son avant-centre, le SB29 a enchaîné un 12e match avec au moins un but. Hormis un tir lointain de Mounié passé de peu au-dessus de la cible, le club breton n'est plus sorti de son camp jusqu'à la pause. Il a pourtant sereinement contenu des Monégasques maîtres du ballon (70% de possession en première période), mais incapables de bien combiner et de se procurer une occasion dangereuse ou de décocher le moindre tir cadré.

Si Myron Boadu a remplacé Sofiane Diop à la reprise, Monaco a encore présenté de sérieuses lacunes dans son animation offensive à cause d'un système de jeu hybride peu adapté et trop axial. Gelson Martins a bien placé une tête au second poteau sur un centre de Jean Lucas mais n'a pas surpris Marco Bizot (56e). Ce fut en fait l'occasion la plus dangereuse des joueurs de la Principauté car l'entrée d'Aleksandr Golovin dans la foulée n'a rien apporté. Wissam Ben Yedder et Kevin Volland, eux, sont restés très discrets.

Face à ces adversaires mal inspirés, les rigoureux Brestois n'ont pas tremblé en défense et se sont même permis quelques bonnes sorties de balle (57e, 60e, 65e, 72e). Toujours combatifs, ils ont fini par faire le break sur une attaque rapide joliment lancée dans l'axe par Faivre qui a lancé l'entrant Irvin Cardona sur la droite pour un centre rasant parfaitement repris par Honorat (2-0, 80e). Les quelques jets de fumigènes et la courte interruption du jeu (85e) n'ont pas gâché la fête des Finistériens qui ont encore trouvé la transversale sur corner direct de Faivre (89e). Le talentueux meneur de jeu et ses partenaires connaissent désormais la recette qui mène au succès et n'auront plus qu'à l'appliquer de nouveau.

