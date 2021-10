Lyon peut souffler. Une semaine après la désillusion vécue à Nice, les Lyonnais ont su se montrer solide pour s’imposer face à Lens (2-1). Ils ont encore mené 2-0 et ont pu compter sur un grand Anthony Lopes pour revenir dans le top 5 de la Ligue 1. Karl Toko Ekambi (1-0, 25e) et Houssem Aouar (2-0, 41e) avaient mis l’OL à l’abri avant la pause. La réduction du score par Arnaud Kalimuendo (2-1, 61e) n’a pas suffi pour récompenser les efforts lensois. Le dauphin du PSG compte désormais dix points de retard.

Dans un Groupama Stadium incandescent, Lyon n’avait pas le droit à l’erreur. Avec un Lucas Paqueta aligné en pointe et toujours aussi précieux, Karl Toko Ekambi a transformé un penalty obtenu par Bruno Guimaraes après un relais avec … Paqueta (1-0, 25e). Le Camerounais a également été à l’origine du but d'Houssem Aouar. Sa frappe du droit a été repoussée par Jean-Louis Leca et poussée au fond des filets de la tête par le milieu (2-0, 41e). Un score déjà flatteur pour les joueurs de Peter Bosz qui ont souffert face à des Lensois toujours aussi joueurs.

