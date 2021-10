Troyes - Rennes : 2-2

Le stade de l'Aube avait connu un duel serré entre Nice et Marseille en milieu de semaine. Dimanche, ce fut tout autant accroché, mais beaucoup plus spectaculaire. Si Rennes pensait avoir fait le plus dur grâce à un but de Nayef Aguerd… sur corner (0-1, 9e) - vous l'auriez deviné - l'ESTAC a fait chavirer son public en renversant la situation. Un homme est sorti du lot : Tristan Dingomé, passeur pour Adil Rami (1-1, 38e), puis buteur au cœur d'une défense rennaise bien trop passive (2-1, 41e). Dominateurs au retour des vestiaires, les Bretons ont sauvé l'essentiel en fin de rencontre, grâce à Martin Terrier, qui traînait aux 18 mètres (2-2, 81e). Les hommes de Bruno Genesio sont provisoirement cinquièmes, Troyes quatorzième.

Ce qu'on en retient : Rennes ne connaît plus le goût de la défaite, Troyes continue de prendre des points.

Bordeaux - Reims : 3-2

Bordeaux prend enfin un grand bol d'air à domicile. Auteur d'un début de saison chaotique devant son public, le club au scapulaire a arraché une victoire qui sera peut-être fondatrice, contre Reims (3-2). Alors que les Girondins étaient menés à la pause après un but d'Hugo Ekitike (0-1, 37e), Validmir Petkovic a tenté de créer un premier électrochoc en réalisant pas moins de trois changements à la pause, n'hésitant pas à sortir Laurent Koscielny et Rémi Oudin. Mais c'est un entrant rémois, Bradley Locko, qui a fait le break quatre minutes après son entrée, d'une superbe frappe du gauche (0-2, 63e).

Alors, le technicien suisse a utilisé un nouveau joker en lançant Jimmy Briand. Et quel joker. Le centre de l'ancien lyonnais, dévié jusqu'au second poteau, a d'abord profité à Yacine Adli (1-2, 73e). Puis il a superbement conclu un service à ras de terre de Samuel Kalu - lancé à la pause - sur coup franc (2-2, 78e). Dans les dernières secondes, les deux mêmes acteurs ont refait le coup. La frappe de Samuel Kalu, contrée de la main par Wout Faes, a permis à Briand de faire chavirer le Matmut Atlantique sur penalty (3-2, 95e). Bordeaux, désormais 16e, passe devant son adversaire du jour (17e) au classement.

Ce qu'on en retient : Jimmy Briand n'avait joué que 32 minutes en Ligue 1 jusqu'ici. On espère pour Bordeaux que c'est Vladimir Petkovic, plus que nous, qui le retiendra.

Strasbourg - Lorient : 4-0

C’était la fête à la Meinau. Le tout grâce à un sacré trio. Intenables ce dimanche, Ludovic Ajorque (29e), Habib Diallo (39e, 45e) et Adrien Thomasson (64e) ont régalé le public strasbourgeois au terme d’une partie idyllique. Pour Lorient, ce fut un long calvaire avec notamment les blessures de Stéphane Diarra et Moritz Jenz. Les hommes de Julien Stéphan en profitent pour se hisser à la 7e place, à la faveur d'un bilan à domicile séduisant (4 victoires sur 7 matches). Les Merlus, eux, sont 13es.

Ce qu’on en retient : Que ce trio va encore faire des dégâts cette saison…

Montpellier - Nantes : 2-0

C’est une victoire qui va faire du bien aux Montpelliérains. Pas forcément toujours souverains face aux Nantais, les hommes d’Olivier Dall’Oglio ont pu compter sur un Jonas Omlin et sur son duo Florent Mollet - Téji Savanier pour faire la différence. Un peu après l’heure de jeu, le second a percuté et tenté sa chance, obligeant Alban Lafont à dégager sur Mollet qui a su conclure de près (1-0, 64e). De quoi faciliter un scénario et piquer en contre.

Tout juste entré en jeu, le tout jeune Elye Wahi a doublé la mise après un beau service de Jordan Ferri (2-0, 71e). Le tout avant que Savanier ne brise la barre sur un superbe coup-franc (74e). Bref, Montpellier a mieux terminé qu’il n’avait commencé. Voilà les Héraultais 11es, juste derrière leur victime du jour.

Ce qu’on en retient : que les individualités montpelliéraines doivent leur permettre de viser plus haut.

