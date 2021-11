Le Stade Rennais nous a servi une partition de très haute volée dans son théâtre du Roazhon Park, ce dimanche soir. Les hommes de Bruno Génésio ont littéralement écrasé l’Olympique Lyonnais, dans le cadre de la rencontre de la 13e journée de Ligue 1 (4-1). Bien meilleurs dans l’intensité, dans les duels et évidemment techniquement, les Rouge et Noir reviennent à 2 points du RC Lens, dauphin du PSG au terme de ce week-end de football dans l’Hexagone. Au vu des mines de Jean-Michel Aulas et de Juninho aperçues en tribunes, le vestiaire lyonnais risque de vivre d’intenses secousses sismiques dans les heures à venir.

Ad

Plus d'infos à venir...

Ligue 1 Le réveil tonitruant des Verts, Monaco somnole encore IL Y A 6 HEURES

Ligue 1 "Les Lyonnais ont été un peu durs avec lui" : À Rennes, Génésio est comme un poisson dans l'eau IL Y A UN JOUR