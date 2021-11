Saint-Etienne - Clermont : 3-2

Incroyable AS Saint-Etienne ! Menée par Angers il y a quinze jours avant de recoller (2-2), puis par Metz le week-end dernier avant de revenir au score (1-1), l'ASSE a cette fois carrément renversé Clermont ! Les Ultras, présents aux alentours de Geoffroy-Guichard, les avaient désertés à l'heure de jeu quand Mohamed Bayo a ouvert le score (0-1, 59e). On ne donnait pas cher de la peau des Verts quand Jason Berthomier (0-2, 64e) a doublé la mise. C'était avant vingt dernières minutes de folie. D'abord parce qu'Arnaud Nordin a trouvé la barre sur sa reprise (73e) avant de réduire l'écart (1-2, 77e). Ensuite dans les arrêts de jeu : Jean-Philippe Krasso a catapulté sa tête dans le but clermontois (2-2, 90e+2) puis Saïdou Sow, formé dans le Forez, l'a imité (3-2, 90e+4) pour offrir une première victoire aux siens cette saison.

Ce qu'on en retient : Les Verts ont vraiment du cœur et ils retrouvent la victoire quasiment six mois après en Ligue 1.

Saint-Etienne's forward Wahbi Kahbi (L) fights for the ball with Clermont's French defender Akim Zedadka (R) during the French L1 football match between AS Saint-Etienne and Clermont Foot 63 at the Geoffroy-Guichard stadium in Saint-Etienne, cen Crédit: Getty Images

Lorient - Brest : 1-2

Brest aime ménager le suspense. Cueillis à froid dans le derby breton par la chevauchée de Terem Moffi conclue par Adrian Grbić (1-0, 5e), les Brestois ont attendu la deuxième période pour renverser Lorient. Les Merlus avaient pourtant été réduits à dix dès la 28e minute par l'expulsion de Jérôme Hergault. Mais il a fallu attendre la 58e minute pour voir Romain Faivre transformer un penalty (1-1) puis la 80e pour voir Steve Mounié couper quasiment sur la ligne un centre-tir de Ronaël Pierre-Gabriel (1-2). C'était une minute après le but refusé à Irvin Cardona pour une position de hors-jeu. Du suspense, toujours du suspense.

Ce qu'on en retient : Deux victoires après 11 matches sans gagner, Brest a définitivement lancé sa saison.

Reims - Monaco : 0-0

Pas de vainqueur entre Reims et Monaco à Auguste-Delaune (0-0). Et pas grand-chose à se mettre sous la dent. Dans un match fermé et haché, les défenses ont clairement pris le dessus sur les attaques. Celle de l'ASM en est désormais à trois matches consécutifs sans marquer, toutes compétitions confondues, ce qui explique en grande partie pourquoi la formation de Niko Kovac végète en milieu de tableau, à la 10e place. Les Rémois pourront éventuellement se satisfaire d'avoir mis fin à l'hémorragie après deux défaites consécutives, mais ils en sont quand même à cinq matches sans victoire et restent en difficulté à la 17e position.

Ce qu'on en retient : on cherche encore…

Nantes - Strasbourg : 2-2

Nantes avait les cartes en main pour signer une quatrième victoire consécutive à domicile et grimper à la cinquième place du classement. Mais alors qu'ils étaient en tête au tableau d'affichage grâce à deux coups de tête de Kalifa Coulibaly (20e) et Randal Kolo Muani (48e), sur deux centres de l'inévitable Moses Simon, et en supériorité numérique après l'expulsion de Ludovic Ajorque (51e), les Canaris ont finalement concédé un nul face à Strasbourg (2-2). Les Alsaciens ont réussi le tour de force de revenir deux fois au score avec des buts d'Habib Diallo (44e) et Adrien Thomasson (68e). Le FCN est 9e au classement avec 18 points, comme le RCS (7e).

Ce qu'on en retient : le caractère des Strasbourgeois. Il fallait bien ça pour ramener ce point de La Beaujoire.

