Les Aiglons sont deuxièmes et ils peuvent remercier Amine Gouiri. D'un doublé salvateur, l'attaquant français a sorti son équipe d'un mauvais pas, malmenée sur la pelouse du promu clermontais, dimanche soir. L'OGC Nice, à l'image de Kasper Dolberg, a été inexistante en première période et doit son salut à deux inspirations géniales de l'ancien Gone. Les Niçois profitent du faux-pas des Lensois, battus à Brest plus tôt dans la journée (4-0), pour s'installer au deuxième rang de la Ligue 1. Le CF63 est, pour sa part, est cantonné à la plage de barragiste.

