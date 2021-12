Rennes -Nice : 1-2

Le choc des ambitieux a tourné à l'avantage de Nice. Les Aiglons ont battu le Stade Rennais (1-2) grâce à des buts de Kasper Dolberg (0-1, 19e sur penalty) et Youcef Atal (0-2, 51e). La réalisation de Benjamin Bourigeaud pour réduire la marque (1-2, 59e) n'y a rien changé, les Bretons chutent pour la deuxième fois sur leurs trois derniers matches de L1. Toujours deuxièmes en attendant la rencontre de Marseille, ils voient Nice, qui se reprend après trois matches sans succès, recoller à un point.

Ce que l'on retient : Un match qui peut être une référence pour Nice.

Angers - Clermont : 0-1

Angers a poussé. Mais les Angevins n'ont pas trouvé la faille dans la défense clermontoise. Et le SCO s'est finalement fait punir sur un penalty de Mohamed Bayo à la 84e. Après avoir enregistré six défaites et un nul sur ses sept derniers matches, Clermont renoue avec la victoire. Un succès qui lui offre un petit peu d'air. Le CF63 se retrouve 16e avec deux points de plus sur Metz (18e). Frustré, Angers, toujours neuvième, rate l'occasion de dépasser Lens au classement.

Ce que l'on retient : Clermont repart de l'avant.

Metz - Lorient : 4-1

Un début canon pour une vraie libération. Mal en point, Metz a signé une victoire primordiale ce dimanche en domptant Lorient en l’espace d’une demi-heure (3-0). Pape Matar Sarr a sans doute signé le but le plus heureux de la saison en contrant involontairement le dégagement de la défense lorientaise (1-0, 5e) avant que le pauvre Moritz Jenz ne pousse le ballon au fond de ses propres filets après un débordement de Fabien Centonze (2-0, 9e). Histoire de plier l’affaire en beauté, Farid Boulaya a envoyé un coup franc splendide dans la lucarne lorientaise (3-0, 19e). Si les Merlus ont cru à un retour après la réduction du score de Jentz (3-1, 69e), Ibrahima Niane a tué tout suspense en fin de match (4-1, 81e). Cette défaite fait mal aux Bretons puisque les Grenats reviennent à hauteur à la 18e place (15 points).

Ce qu’on en retient : Que Metz respire un peu mieux.

Troyes - Bordeaux : 1-2

Un gros ouf de soulagement. Menacés jusqu’à la fin, sauvés par la barre de Benoît Costil en toute fin de match, les Girondins ont arraché une victoire qui pourrait compter en fin de saison. Menés au score après un but de Xavier Chavalerin (1-0, 28e), les hommes de Vladimir Petkovic ont su faire preuve de caractère pour finalement renverser les Troyens à domicile. Le malheureux Salmier a d’abord dévié le ballon au fond de ses filets (1-1, 30e) avant que Hwang Ui-jo ne crucifie Troyes sur un caviar de Rémi Oudin (1-2, 58e). Bordeaux remonte au 15e rang, Troyes est 17e.

Ce qu’on en retient : Et si c’était un tournant dans la saison chaotique des Girondins ?

