Sérieusement chahuté par Metz, Lille n’a pu faire mieux que match nul (3-3) pour son retour en Ligue 1. Mais, au vu du scénario du match, le champion de France en titre peut s’estimer heureux de repartir Saint-Symphorien avec un point. Face à des Messins qui n’ont eu de cesse de se montrer offensifs (peut-être trop), les Nordistes ont été menés 3-1 après un doublé de Fabien Centonze (31e, 52e) et un but de Matthieu Udol (2-1, 42e). En supériorité numérique pendant plus de trente minutes, ils ont su revenir au score grâce à Jonathan Ikoné (3-2, 81e) et Burak Yilmaz au bout du temps additionnel (3-3, 90e+6).

