Fin de série pour l'AS Monaco. Après trois victoires consécutives toutes compétitions confondues, les Asémistes ont été tenus en échec sur la pelouse du FC Nantes où la rencontre a débouché sur un score nul et vierge (0-0). Pour la première de Philippe Clément sur le banc monégasque, le club de la principauté a connu une première période à son avantage avant de progressivement reculer lors du second acte.

Sur le plan comptable, ce résultat constitue une mauvaise opération pour l'ASM, désormais septième à six points du troisième, l'OM, le tout avec un match en plus. De son côté, Nantes fait du surplace et campe à la neuvième place de Ligue 1.

Ad

Ligue 1 56 joueurs de L1 appelés pour la CAN : la liste, club par club HIER À 16:05

Plus d'informations à suivre...

Ligue 1 Football ouvert, paternaliste, com' enfantine : Qui est Clément, le nouvel homme fort de Monaco ? 05/01/2022 À 17:03