Lille, un succès par un trou de souris. Le club nordiste s’en est sorti in extremis face à un Lyon qui sortira sans doute frustré de cette affiche de la 26e journée. Dominateurs tout le long de la rencontre, les Gones ont connu une grosse panne offensive face à une équipe nordiste qui, à l'inverse, a su faire preuve d’opportunisme (0-1). Les hommes de Jocelyn Gourvennec peuvent aussi remercier le VAR, qui a empêché l’OL d’égaliser en fin de rencontre avec une décision polémique. Au classement, ce succès ô combien précieux permet aux Dogues de remonter au 8e rang en passant devant leurs adversaires du soir. Soit la belle affaire dans l’optique de la course à l’Europe.

La saison dernière, Lille était venu s’imposer à Lyon au terme d’un match fou, un résultat qui l'avait porté vers son titre de champion de France. Les Dogues ont encore prouvé qu’ils voyagent plutôt très bien au Groupama Stadium. Même si, cette fois, il faudra sans douter oublier la manière. Copieusement bousculé et en difficulté à la relance, le LOSC a beaucoup subi. Et c’est par un petit miracle qu’il est parvenu à s’en sortir. Pour preuve, c’est à l’issue d’une de leurs rares phases de possession que les Lillois sont parvenus à ouvrir le score. Xeka s’est improvisé latéral droit pour centrer et permettre à l’improbable Gabriel Gudmundsson de trouver la faille (0-1, 35e). Un drôle de but.

L'OL a vendangé devant le but...

L’efficacité maximale des Lillois a tranché avec la disette des Lyonnais, qui n’ont jamais réussi à matérialiser leur mainmise sur le jeu au tableau d’affichage. Ils sont tombés sur un grand Léo Jardim, auteur de plusieurs interventions importantes pour mettre son équipe dans de bonnes dispositions (11e, 40e, 71e). Ils ont par ailleurs gâché des occasions franches, que ce soit Lucas Paqueta (53e) ou Tino Kadewere, dont le tir à bout portant a été contré (68e). Constamment sur un fil, le LOSC a plié sans jamais rompre et l’OL a fini par s’agacer jusqu’à une action dans les derniers instants du match qui risque de faire beaucoup parler.

Pour Lille, tout aurait pu basculer quand, sur une passe en retrait compliquée de Tiago Djalo, Léo Jardim a loupé son dégagement, se prenant légèrement le pied dans la pelouse, sous la pression de Paqueta. Le Brésilien pensait alors avoir égalisé en marquant dans le but vide (86e). Mais le VAR est intervenu et, après visionnage des images, l’arbitre a sifflé une faute contre le joueur lyonnais. Autant dire que le LOSC s’en sort très, très bien dans cette partie.

C’était sans aucun doute un match à ne pas perdre pour les deux prétendants à une place européenne la saison prochaine. Et c’est donc une bien vilaine défaite pour Lyon, qui semblait maîtriser son sujet à domicile mais n’arrive toujours pas à renverser la vapeur face à l’une de ses bêtes noires en Ligue 1. Pour Lille, ce hold-up est idéal : le club oublie la leçon infligée par Chelsea en milieu de semaine et revient à quatre petits points de la quatrième place, quand l’OL est scotché à la dixième place. En bref, la soirée a été belle pour les Dogues.

