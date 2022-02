Angers - Lens : 1-2

Et si le soleil avait été le meilleur élément lensois de ce match ? Bien mal embarqués dimanche au Stade Raymond-Kopa, les Sang-et-Or s'en sont remis à deux coups du sort pour renverser le SCO d'Angers. Par deux fois, en seconde période, le gardien monténégrin Danijel Petkovic a été gêné par le soleil, qui l'a grandement perturbé.

D'abord sur un centre dévié qu'il a très mal repoussé et qui a mené au but gag de Batista Mendy contre son camp (74e), puis sur un centre-tir de Jonathan Clauss (77e) qu'il n'a tenté de sortir que trop tardivement. Avant cela, Angers avait ouvert le score sur un éclair sublime de Fulgini (49e), avant de se voir réduit à 10 sévèrement à la suite du second jaune du jeune Mohamed-Ali Cho pour simulation.

Ce qu'on en retient : Petkovic aurait dû mettre une casquette.

Metz - Nantes : 0-0

Rencontre peu spectaculaire et plutôt équilibrée, samedi à Saint-Symphorien. Résultat : Metz et Nantes se quittent sur un match nul et vierge. Côté Grenats, Vincent Pajot a été exclu à la 86e minute, pour une faute sur Marcus Coco, sorti sur blessure dans la foulée. Les Nantais, légèrement dominateurs (3 tirs cadrés à 0), sont 7es avant la suite de la 26e journée. Les Messins sont 17es, à égalité de points avec Bordeaux (19e).

Ce qu’on en retient : Le FC Nantes n’enchaîne pas après son succès retentissant face au PSG.

Le Nantais Marcus Coco, blessé lors de Metz-Nantes en Ligue 1 Crédit: Getty Images

Brest - Lorient : 0-1

Ils restaient sur 28 déplacements de rang sans victoire. Les Merlus ont mis fin à une terrible série dans le derby breton cet après-midi, et leur succès ne souffre d'aucune contestation tant ils ont dominé les débats. Le Stade Brestois a vite été plombé par l'expulsion logique de Brendan Chardonnet en première période (29e), sanctionné d'une poussette grossière sur Terem Moffi en tant que dernier défenseur. Mais les hommes de Christophe Pélissier ont longtemps buté sur Marco Bizot, la faute à une grande fébrilité devant le but, comme sur cette offrande d'Armand Laurienté pour Sambou Soumano (65e). C'est enfin l'entrant Ibrahima Koné, recruté 4 millions d'euros au mercato d'hiver, qui a libéré les siens d'un but en équilibriste à la 73e. Un succès logique, qui fait grimper Lorient à la 16e place de Ligue 1.

Ce qu'on en retient : Lorient sort de la zone de relégation, et met fin à la série de deux victoires consécutives à domicile du SB29.

Clermont - Bordeaux : 1-1

Statu quo. Les Bordelais ont frappé les premiers, samedi sur la pelouse de Clermont, par l’intermédiaire de leur recrue hivernale Josuha Guilavogui (13e). Les Clermontois ont vite réagi, avec l’égalisation du remuant Elbasan Rashani à la demi-heure de jeu, et ont failli s’imposer sur le gong grâce à un corner direct de Jason Berthomier. 1-1, score final entre deux clubs qui luttent pour rester en Ligue 1 dans cette rencontre de la 26e journée, où l’enjeu a progressivement tué le jeu. Les Auvergnats sont 15es (28 pts), les Girondins 19es (22 pts).

Ce qu’on en retient : Clermont manque l’occasion de faire le break dans la course au maintien.

