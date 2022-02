Que s'est-il passé pour Monaco ? Dominatrice et en tête jusqu’à la 85e minute, l’ASM n’a pas réussi à inscrire le but du break et a totalement manqué sa fin de match face à Reims, ce dimanche à Louis-II (1-2). Malgré un nouveau but de Ben Yedder, le club du Rocher, qui a terminé à dix après le carton rouge de Jean Lucas, s’incline au bout du temps additionnel sur une réalisation de Nathanaël Mbuku et réalise une très mauvaise opération dans la course à l’Europe. Malgré l’absence de nombreux joueurs cadres, les Rémois frappent un grand coup et font un pas de plus vers le maintien.

