L'OM s'est encore fait surprendre à domicile et marque clairement le pas. Monaco est venu s'imposer au Stade Vélodrome, dimanche, en clôture de la 27e journée (0-1). Si les Phocéens ont développé un beau jeu offensif en première période, ils ont manqué de réalisme et ont été punis par des Monégasques plus efficaces après la pause. Gelson Martins a inscrit l'unique but de la rencontre (58e) et permet au club du Rocher (8e) de rester dans la course à l'Europe. L'OM est troisième, derrière Nice.

