Stade Rennais - Angers : 2-0

Le Stade Rennais enchaîne. Angers aussi, mais dans l'autre sens. Bien en place, le club breton s'est imposé face à celui de l'Anjou grâce à des buts de Benjamin Bourigeaud (1-0, 33e) et Gaëtan Laborde (2-0, 88e). Avant de défier Leicester en Ligue Europa Conférence, les Rouge et Noir signent leur troisième victoire de rang en L1 pour conserver leur quatrième place et revenir provisoirement à un point de Marseille, qui reçoit Monaco ce dimanche soir. Dominés dans le jeu et incapables de mettre vraiment les Rennais en difficulté, les Angevins n'en finissent plus de sombrer, avec cette sixième défaite de rang en championnat. Malgré ce revers, le SCO reste 14e avec un petit matelas sur la zone rouge (7 points). Mais ses poursuivants sont de plus en plus proches...

Ad

Ce que l'on retient : La chute vertigineuse d'Angers, qui n'y arrive plus.

Ligue 1 Une collecte de fonds lancée pour racheter le FC Nantes IL Y A 5 HEURES

Nantes - Montpellier : 2-0

Nantes s'est contenté du minimum syndical. Mais les Canaris ont assuré l'essentiel : une nouvelle victoire, la troisième sur leurs quatre dernières sorties en L1. Les Ligériens ont dominé ce dimanche Montpellier sur des buts de Randal Kolo Muani (1-0, 69e) et Willem Geubbels (2-0, 90e). Les Héraultais enregistrent eux leur deuxième défaite consécutive après la claque face à Rennes (2-4) et voient leur adversaire du jour prendre cinq points d'avance pour s'installer à la sixième place.

Ce que l'on retient : Avec sa qualification en finale de la Coupe de France, Nantes surfe sur une belle vague.

Nicolas Palois (FC Nantes) Crédit: Getty Images

Bordeaux – Troyes 0-2

Les Girondins de Bordeaux, qui restaient sur deux matches nuls intéressants face à Monaco et sur la pelouse de Clermont, sont retombés dans leurs travers, à domicile, face à Troyes. Malgré une entame correcte, les Bordelais ont concédé l’ouverture du score juste avant la demi-heure de jeu sur un penalty de Mama Baldé, le ballon étant prolongé contre son camp par le gardien des Girondins (0-1, 28e). Dans les derniers instants du match, c’est sur un deuxième penalty que les Troyens se sont définitivement mis à l’abri (0-2, 87e).

L’ESTAC n’en demandait pas tant et profite ainsi de cette victoire à l’extérieur pour grimper à la 16e place de Ligue 1, à trois points de la 19e place occupée par Metz. Une très belle opération pour les Troyens, contrairement aux hommes de David Guion qui restent bon dernier du championnat, à deux longueurs de la place de barragiste.

Ce que l’on retient : La belle opération pour Troyes, la rechute pour Bordeaux.

Reims – Strasbourg 1-1

Strasbourg a longtemps cru tenir le bon résultat de ce dimanche dans la course à l’Europe. Devant au score peu après l’heure de jeu grâce à un super but de Jean-Ricner Bellegarde (0-1, 69e), les Strasbourgeois ont ensuite résisté à l’assaut des Rémois. Jusque dans les derniers instants du match et l’égalisation du Suédois Jens Cajuste (1-1, 84e), un peu chanceux à la réception d’un centre dans la surface. Ce match nul n’arrange aucune des deux équipes au classement. Le Racing voit le Stade Rennais, vainqueur d’Angers ce dimanche, prendre 2 points d’avance dans la course à la 4e place et de son côté Reims est toujours 13e du championnat avec un matelas confortable de 8 points sur la zone rouge.

Ce que l’on retient : Strasbourg va devoir cravacher jusqu'au bout s’il veut croire à l’Europe*

Le stade de Reims a égalisé face à Strasbourg dans les derniers instants du match. Crédit: Getty Images

Coupe de France Bonne nouvelle pour les supporters : la finale avancée au 7 mai HIER À 10:51