Nice est un habitué des rencontres difficiles, mais la colère et l'exaspération ne cessent d'augmenter au fil du temps avec les décisions arbitrales. Une nouvelle fois réduit à dix pendant une rencontre de championnat, le club azuréen a fait le dos rond pour ramener un très bon point de son déplacement à La Mosson face à une excellente équipe de Montpellier (0-0). Un point important vu les circonstances de la rencontre, sachant que Nice a joué une heure à dix après l'expulsion de Dante par monsieur Turpin. Pour les dauphins du PSG, la pilule ne passe pas. Il y a eu une injustice selon eux.

Ad

Conséquence : Christophe Galtier est allé faire un tour dans le vestiaire de l'arbitre après la rencontre. Agacé par l'arbitrage de son équipe de manière générale, le technicien voulait comprendre pourquoi Dante, qui a officiellement accroché Elye Wahi dans sa surface de réparation à la 34e minute de la rencontre, avait été expulsé directement par monsieur Turpin. Le penalty ne passe pas, oui, mais mettre un carton rouge dépasse l'entendement. La réaction du banc niçois, qui avait revu les images en direct, en a dit long. Furieux, Galtier a bondi vers sa zone technique, de fureur. Sa discussion post rencontre avec monsieur Turpin l'a apaisé, mais la colère reste présente.

Ligue 1 À dix, Nice résiste à Montpellier IL Y A 2 HEURES

"J'y suis allé, j'ai demandé à y aller. Monsieur Turpin m'a reçu très poliment et j'apprécie le fait qu'il puisse nous recevoir et qu'on puisse à la fois avoir une explication et certains éléments", a révélé l'ancien technicien de l'ASSE et du LOSC à Prime Video. "Voilà, il estime qu'il y a faute et qu'il y a faute d'anti-jeu. Si cela avait été un geste défensif raté, il y aurait eu penalty et carton jaune. Là, il estime qu'il y a faute d'anti-jeu et ce type de faute est sanctionné d'un penalty et d'un carton rouge."

Cela fait plusieurs matches qu'on voit des rouges pas justifiés

Galtier est allé plus loin que sa simple contestation du rouge. Selon lui, il n'y a pas l'once d'une faute après avoir décortiqué l'action à coups de ralentis. "Je sais aussi l'honnêteté de mon capitaine. Il y a un premier bras qui est posé sur Dante. A aucun moment, l'attaquant ne peut récupérer ce ballon. C'est pour ça qu'on était évidemment déçus, même en colère. Voilà, c'est un fait de match important. Je pense que si on prend le but, notre match devient compliqué. Walter fait l'arrêt qui n'est pas très difficile, mais il est resté debout. Après, ça donne un match à sens unique, même si on a essayé."

Pour ses joueurs, il y a eu un peu plus d'eau versée dans le vin. Notamment chez Jean-Clair Todibo et Morgan Schneiderlin, qui ont surtout pointé du doigt ce carton qui a plombé leur match. "Nous, on trouve ça très sévère, on a l'impression d'être doublement sanctionnés. C'est un contact léger pour moi. Après avoir revu les images, on a l'impression que le Montpelliérain met son bras et cherche le contact, Dante essaye d'éviter ça au maximum et l'arbitre siffle penalty. Qu'il siffle penalty... mais le carton rouge pour nous c'est trop sévère, on perd notre capitaine, on va le perdre pour notre prochain match certainement...", a soutenu Schneiderlin à Amazon Prime. Pour Todibo, la réaction a été plus ironique au micro du diffuseur. "Je pense qu'on aurait voulu jouer à onze tout le match. Qu'il se siffle le penalty ou pas, c'est sa décision, mais c'est plus le rouge qui est discutable."

Ce n'est pas une première pour l'OGCN cette saison, c'est même une habitude de jouer avec un handicap numérique. C'est déjà arrivé face à Brest, Srasbourg et Montpellier, donc. Pour Dante, ça devient aussi une habitude. Le Brésilien avait été expulsé par Stéphanie Frappart lors du déplacement niçois à Strasbourg, lui aussi soldé par un 0-0, le 26 février dernier. Y-a-t-il donc une malédiction niçoise avec l'arbitrage, ou tout cela n'est que fatalité ? Pour Schneiderlin, ce serait plutôt la première option. Il ne comprend plus les décisions des hommes et femmes en noir. "Cela fait plusieurs matches qu'on voit des rouges venir à nous et qui ne sont pas justifiés, donc pour nous c'est dur."

La semaine prochaine, rendez-vous au Vélodrome

Tous les Niçois s'accorderont sur le fait que le point ramené de Montpellier est plutôt un bon résultat, même si Marseille pourra passer 2e dimanche soir, en cas de succès sur la pelouse de Brest. Galtier a même un petit sentiment de déception avec le jeu offensif brouillon développé par son équipe dans l'ensemble. Même à dix, son OGCN avait tout pour créer l'étincelle. "Après une entame intéressante, pour je ne sais quelle raison on a manqué de jeu vers l'avant. J'ai des joueurs qui ont eu du mal à entrer dans cette partie", a-t-il regretté. "Après à dix, on a défendu intelligemment, notre gardien a fait des arrêts, on a eu de la réussite mais je pense qui a des coups qu'on aurait pu jouer avec plus de détermination et de justesse pour espérer créer la surprise."

La suite, ce sera un déplacement très important au Vélodrome face à l'Olympique de Marseille dimanche prochain (20h45). Mai ce sera sans la présence de Dante au sein de la charnière de la meilleure défense du championnat. Une rencontre qui sent bon la qualification en Ligue des champions, mais selon Christophe Galtier ce ne sera pas un moment déterminant de la saison. "On sera encore trop loin de la fin du championnat", a-t-il soutenu. "Évidemment que ça sera important pour les places européennes, j'espère que ça sera nous qui allons le gagner."

Ligue 1 Avant les retrouvailles, l’heure du bilan : Delort a-t-il bien fait de quitter Montpellier ? IL Y A 21 HEURES