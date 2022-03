Soirée pluvieuse mais heureuse pour l'OM. Après trois matches sans succès en Ligue 1, les Phocéens ont joliment réagi en allant s'imposer nettement à Brest, dimanche, en clôture de la 28e journée (1-4). Gerson (3e), Arek Milk (63e), Amine Harit (71e) et Cengiz Ünder (90e+2) ont signé les buts olympiens alors qu'Irvin Cardona a sauvé l'honneur des Finistériens (90e+1). Battus à l'aller (1-2), les homme de Jorge Sampaoli prennent leur revanche. lls s'emparent surtout de la 2e place du classement devant Nice grâce à un plus grand nombre de buts marqués. Brest est 13e.

Mis sous pression par les victoires de Strasbourg contre Monaco (1-0) et de Rennes à Lyon (2-4), les Marseillais se retrouvaient cinquièmes au coup d'envoi. Malgré l'absence de leur maître à jouer Dimitri Payet, touché à une cuisse, ils sont entrés dans le match pied au plancher. Parti sur la droite de la surface adverse, Mattéo Guendouzi a adressé un centre qui s'est révélé un soupçon trop long pour Milik qui s'était pourtant jeté au second poteau (2e).

Le Polonais est très vite revenu à la charge dans l'axe et a fait parler sa puissance pour servir Gerson qui a pu aller tromper Marco Bizot avec sang froid (0-1, 3e). Déjà buteur au match aller perdu par l'OM (1-2), le Brésilien a signé sa 5e réalisation en L1 cette saison et confirmé sa montée en puissance.

Milik en forme, Harit aussi

Si Brest a relevé la tête et mis le pied sur le ballon au milieu de terrain, les visiteurs sont restés les plus menaçants et Milik a alerté Bizot sur un puissant coup franc axial (13e). Les Bretons se voulaient volontaires mais ont clairement manqué de puissance offensive et de justesse dans le dernier geste à l'image de Youcef Belaïli qui a envoyé sa reprise enroulée en bonne position au-dessus de la cible. Le SB29 n'a cadré aucun de ses 3 tirs en première période (28e). Moins entreprenant mais plus précis, l'OM a pu compter sur l'athlétique et combatif Pape Gueye qui a obligé Bizot à intervenir sur une puissante frappe axiale (32e).

Les hommes de Michel Der Zakarian qui célébrait sa 300e sur un banc de Ligue 1, ont tout de même haussé le ton à la reprise. Le discret Martin Satriano a enfin pu donner du travail à Pau Lopez sur une tête au point de penalty (47e). Alors qu'un déluge s'est abattu sur le stade Francis-Le Blé et que l'OM devenait passif, Jérémy Le Douaron a déboulé seul à gauche de la surface des visiteurs - et même contourné le portier - mais n'a finalement pas su conclure en angle fermé (57e). Les Marseillais, eux, se sont montrés bien plus efficaces. Après une nouvelle lourde frappe de Gueye déviée en corner, Milik a placé sa tête décroisé au premier poteau sous la barre pour doubler la mise (0-2, 63e).

Under a propulsé l'OM à la 2e place sur le gong

Sampaoli, qui fêtait ses 62 ans ce dimanche, a pu procéder à trois changements et notamment lancer Cédric Bakambu (70e). Ce sont cependant deux titulaires qui ont de nouveau fait la différence. Harit a marqué facilement de près suite à une lourde frappe de Gerson repoussée par Bizot (0-3, 72e). Passeur décisif sur le but de Milik, le Marocain a pu céder sa place à Under avec le sourire (82e). Grâce à son jeu direct dans le dos de Brestois un peu naïfs, l'OM a vu Bakambu toucher le poteau d'une tête décroisée sur un centre de Luan Peres (89e). Cardona a pourtant réduit le score d'une tête au premier poteau suite à un coup franc excentré concédé par le défenseur brésilien (1-3, 90e+1).

Les Phocéens ont toutefois immédiatement répondu et, sur un long dégagement axial de Lopez, Under est allé contourner le portier adverse et envoyé le ballon dans le but vide (1-4, 90e+2). Cette dernière réalisation vaut cher car elle permet à l'OM de compter une différence de buts de +17. La même que Nice qui affiche également 50 points au compteur, mais avec une moins bonne attaque (38 buts contre 43 pour l'OM). Cela peut paraître symbolique mais l'OM sera donc devant son rival azuréen dimanche prochain au moment du choc de la 29e journée. Avant cela, il devra d'abord valider son billet pour les quarts de finale de la Ligue Europa Conference face à Bâle, jeudi.

Gerson fête son but lors de la rencontre Brest-OM en Ligue 1 Crédit: Getty Images

