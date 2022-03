Rennes – Metz : 6-1

Un festival offensif, et le plein de confiance pour Rennes ! Les hommes de Bruno Génésio n'ont fait qu'une bouchée de Messins toujours relégables et complètement dépassés par la furia bretonne. Un doublé de Martin Terrier (18, 27e), un triplé de Serhou Guirassy (40, 53, 63e) et même un but du capitaine Hamari Traoré (58e) ont transpercé les filets d'un pauvre Marc-Aurèle Caillard impuissant et lâché par sa défense. Le but de Louis Mafouta (87e) pour l'honneur n'aura pas changé grand-chose : le Stade Rennais est désormais la meilleure attaque du championnat de France cette saison, et prend provisoirement la place de dauphin du PSG au nez et à la barbe de Marseille et Nice.

Ce qu'on en retient : Frédéric Antonetti n'a pu que constater les dégâts depuis les tribunes, et son FC Metz est désormais à quatre points du barragiste.

Lorient – Strasbourg : 0-0

Un score nul et vierge qui n'arrange personne, mais qui a offert bien du spectacle aux spectateurs venus au Stade du Moustoir cet après-midi. Le Racing Club de Strasbourg, surprenant candidat à l'Europe, a d'abord largement dominé la première période en se heurtant à un Matthieu Dreyer des grands jours dans les buts lorientais, avant de voir un deuxième acte bien plus équilibré, avec de nombreuses occasions de part et d'autre. Ça a chauffé dans les deux surfaces, mais des attaquants trop maladroits n'ont pas pu faire basculer la tendance d'un côté ou de l'autre. Lorient gagne une place en championnat avec ce nul, et pointe désormais au 16e rang en Ligue 1.

Ce qu'on en retient : Strasbourg est un solide 5e de Ligue 1, et n'a plus perdu depuis deux mois.

Frédéric Guilbert (Strasbourg) et Ibrahima Koné (Lorient) Crédit: Getty Images

Angers – Brest : 1-0

Ça y est, Angers s’est enfin réveillé. Après deux mois de disette et sept défaites d’affilée, les hommes de Gérald Baticle ont renoué avec le succès, ce dimanche face à Brest. Une victoire poussive, arrachée grâce à un penalty transformé par Sofiane Boufal (39e). Mais trois points très importants malgré tout, puisqu’ils permettent au SCO (14e) de reprendre un peu d’air par rapport à la zone rouge. En face, les Bretons ont rendu une copie globalement décevante - à l’image de Youcef Belaïli, remplacé juste avant la pause - et restent calés juste devant leurs adversaires du jour (13es).

Ce qu’on en retient : Préféré à un Danijel Petkovic peu rassurant ces derniers temps, Anthony Mandrea a gardé la cage angevine inviolée. Encourageant pour la suite.

Bordeaux – Montpellier : 0-2

Bordeaux nage en plein brouillard. Au sens propre, puisque l’épaisse fumée qui s’est dégagée des nombreux fumigènes allumés par les ultras girondins a retardé le coup d’envoi d’un gros quart d’heure. Au sens figuré, aussi, car les partenaires de Josuha Guilavogui ont à nouveau été d’une faiblesse alarmante, cette fois contre Montpellier. Les Pailladins n’ont eu besoin que d’une quinzaine de minutes pour plomber les locaux, par l’intermédiaire d’Elye Wahi (11e) et de Florent Mollet (16e). On a pu croire à une folle remontée quand Nicolas Cozza (39e) et Mihailo Ristic (45e+5) ont été expulsés coup sur coup. Mais Jonas Omlin a détourné le penalty d’Alberth Elis (42e) et le MHSC a conservé son avantage jusqu’au bout.

Ce qu’on en retient : La terrible incapacité de la lanterne rouge bordelaise à enflammer le second acte, pourtant disputé à 11 contre 9.

