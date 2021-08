Clermont – Troyes : 2-0

Deux matches, deux victoires, quatre buts inscrits, aucun encaissé. Clermont réalise tout simplement un début de saison parfait pour sa montée dans l'élite. Face à l'autre promu troyen, les hommes de Pascal Gastien ont encore livré un match abouti, avec la possession, et avec un petit coup de pouce du destin, aussi. Issa Kaboré, 20 ans, a en effet vu rouge peu après la demi-heure de jeu, laissant l'ESTAC en infériorité numérique pendant une heure. Ce fut alors l'heure du show Mohamed Bayo. Déjà buteur lors de la première journée à Bordeaux, l'international guinéen a vu double, d'abord en renard (53e), ensuite d'un coup de tête sur corner au premier poteau (65e). L'attaquant de 23 ans avait fini meilleur réalisateur de son club la saison dernière. Il part sur les mêmes bases…

Ce qu'on en retient : Les suiveurs clermontois avaient prévenu : on va se régaler avec les hommes de Pascal Gastien cette saison.

: Les suiveurs clermontois avaient prévenu : on va se régaler avec les hommes de Pascal Gastien cette saison.

Brest - Rennes : 1-1

Pas de vainqueur dans ce derby breton mais il n’y aura pas eu d’ennui non plus. Les deux équipes auront été joueuses jusqu’au bout et auront multiplié les occasions, se montrant maladroites à l’image de l’énorme raté de Doku (3e) côté rennais ou du poteau touché par Mounié (29e) côté brestois. Les deux gardiens ont aussi longtemps retardé l'échéance et il a fallu attendre le coaching – gagnant – de Bruno Génésio et de Michel Der Zakarian pour voir des buts.

A peine rentré, Guirassy pensait offrir le succès à Rennes (84e) de la tête mais Le Douaron, lui aussi tout juste sur le terrain et lui aussi de la tête, lui a répondu dans les arrêts de jeu (91e). De quoi laisser des regrets aux deux formations, qui n'ont toujours gagné cette saison et restent scotché en milieu de tableau (9e pour Brest et 10e pour Rennes).

Ce qu’on en retient : Le jeu déployé par les deux équipes. Ça n’a toujours pas été payant au niveau de la finition mais cela pourrait leur rapporter gros cette saison.

Nantes - Metz : 2-0

Une semaine après sa belle performance sur la pelouse de Louis-II (1-1), le FC Nantes s'est vite mis dans les meilleures dispositions ce dimanche, en ouvrant la marque dès la 11e minute de jeu, sur une merveille de mouvement collectif, conclu superbement par Kolo Muani sur une passe de Simon. Les Messins, tout proches de l'exploit face à Lille dimanche dernier, ont affiché un triste visage, laissant le pauvre Ibrahima Niane bien seul devant.

A nouveau puni par les Canaris d'un Ludovic Blas buteur de la tête dès le retour des vestiaires (48e), le FC Metz ne possède qu'un point après deux rencontres. Les hommes d'Antoine Kombouaré ont eux confirmé leurs très bonnes dispositions en ce début de saison, guidés par un grand sérieux dans l'organisation. Les Nantais sont invaincus en Ligue 1 et font une belle impression.

Ce qu'on en retient : Le FC Nantes possède pareil bilan que l'an passé après deux journées. Aux Canaris de se rendre le reste de la saison bien plus facile.

Reims - Montpellier : 3-3

Les 22 acteurs ont offert un véritable festival aux spectateurs du Stade Auguste-Delaune ce dimanche après-midi ! Six buts, du rythme, et un suspense jusqu'au bout. En première période, les Montpelliérains Cozza (5e), Delort (38e) et Laborde (43e) ont répondu au doublé de Moreto Cassama pour rentrer au vestiaire avec l'avantage.

Mais les Rémois ont poussé dans le deuxième acte, et ont été récompensés par l'égalisation d'Ilan Kebbal (83e). Ambitieux dans le jeu, après avoir été très solides à Nice la semaine passée, les hommes d'Oscar Garcia auraient même pu l'emporter dans le temps additionnel, mais le poteau s'est opposé à Kebbal (90+3e). Le MHSC d'Olivier Dall'Oglio pourra lui regretter ses occasions manquées de faire le break, et ne décolle pas au classement.

Ce qu'on en retient : Un match fou comme on les aime, avec des buts en pagaille et une première mi-temps exceptionnelle !

