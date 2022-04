Paris enchaîne et fait le spectacle. Après trois revers loin de ses bases, le PSG a pris le meilleur avec la manière sur Clermont samedi au stade Gabriel-Montpied, lors de la 31e journée de Ligue 1 (1-6). Le talent de son trio d’attaque a permis aux Parisiens de prendre rapidement deux buts d’avance, signés Neymar (6e) et Kylian Mbappé (19e). Coupable d’un léger relâchement en fin de premier acte, le club de la capitale s’est fait surprendre par Jodel Dossou (42e). Laissés relativement libres par les Auvergnats, les trois fantastiques ont régalé en seconde période. Mbappé (74e, 80e) et Neymar (71e sur penalty, 83e) ont signé chacun un triplé. Pas en reste, Messi s’est illustré avec trois passes décisives. Avec ce deuxième succès de rang, le club de la capitale prend provisoirement 15 points d’avance en tête. Clermont stagne de son côté au 17e rang.

Ad

Plus d'informations à suivre...

Ligue 1 Sergio Ramos titulaire contre Clermont, le trio Messi-Mbappé-Neymar aussi IL Y A 3 HEURES

Ben Arfa est-il impardonnable ? "Il symbolise le mal que peut faire le foot"

Ligue 1 Sergio Ramos, l'énième rebond pour enfin convaincre ? IL Y A UN JOUR