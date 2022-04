Strasbourg pourra nourrir de gros regrets. Alors qu’ils pensaient tenir une victoire précieuse face à un concurrent dans la course à l’Europe, les joueurs de Julien Stéphan ont craqué sur un but de Karl Toko Ekambi à la 90e pour concéder un nul rageur (1-1). Ibrahima Sissoko avait ouvert le score à la 20e. Mais ce match nul ne fait pas non plus les affaires des Lyonnais, dixièmes au classement. Le RCSA est quatrième, à quatre points de Rennes.

