Marseille conclut sa semaine de la meilleure des manières. Face à Montpellier, l'OM a eu la maitrise et a joué son rôle de favori à fond pour s'imposer 2-0 sur sa pelouse. Une victoire tranquille qui permet aux hommes de Jorge Sampaoli de reprendre la seconde place du championnat à Rennes tout en engrangeant de l'avance sur Nice, défait à Lens (3-0).

Ad

Très rapidement, les hôtes de la rencontre ont marqué grâce à une excellente passe de Valentin Rongier pour Amine Harit, seul dans le dos de la défense. Après sa course, l'attaquant marocain a vu Bamba Dieng seul au second poteau et lui a donné l'occasion rêvée d'ouvrir le score en lui délivrant une passe parfaite dans les pieds (1-0, 9e).

Ligue 1 Expérience, dynamisme, grinta : Ce que Cabella peut changer à Montpellier HIER À 21:24

Quelques minutes plus tard, le même Bamba Dieng ont obtenu un penalty logique à la suite d'une faute de Jordan Ferri dans la surface. Penalty converti par Cengiz Ünder, qui a pris Jonas Omlin à contre-pied (2-0, 19e). Montpellier a tenté tant bien que mal de faire fléchir la défense marseillaise, sans réel succès.

Montpellier a été inoffensif... et a fini à dix

En seconde période, on a cru à une légère rébellion des visiteurs. Teji Savanier a d'ailleurs manqué de réduire la marque sur une frappe très ouverte face à un Mandanda pas très bien placé, mais le tir est passé à côté (51e). Montpellier a ensuite patiné le reste du match, sans vraiment se montrer dangereux.

Avec l'entrée de Dimitri Payet en cours de jeu, Marseille a d'ailleurs continué de mettre la pression sur l'adversaire. Omlin a d'ailleurs récolté un carton rouge après une faute grossière sur Luis Henrique, qui partait seul au but (90e). Un nouveau signe d'abnégation du camp montpelliérain. L'OM continue d'impressionner en Ligue 1 et remonte à la deuxième place du classement à Rennes, qui se trouve désormais trois points derrière.

Bamba Dieng (Marseille) a marqué contre Montpellier, dimanche 10 avril 2022. / Ligue 1 Crédit: Getty Images

Ligue Europa Conférence "Ça nous arrive un peu trop souvent" : L'OM et l'énième saute de concentration 07/04/2022 À 22:20