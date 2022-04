Monaco – Troyes : 2-1

Monaco enchaîne. Après avoir dominé le PSG (3-0) et Metz (1-2), l'ASM a signé un nouveau succès en s'imposant sur sa pelouse contre Troyes (2-1). Une victoire acquise grâce aux buts d'Henrique (1-0, 18e) et de Kevin Volland (2-1, 57e), rentré une minute avant de redonner l'avantage aux siens. Forts de ses neuf points sur neuf, le club de la Principauté revient provisoirement à un point de Nice (5e), qui joue contre Lyon à 19h. Quinzième, Troyes enregistre de son côté sa première défaite après une belle série de cinq rencontres marquées par trois succès et deux nuls. Et voit Lorient (16e) revenir à une longueur.

Ad

Ce que l'on retient : Avec Rennes puis Nice à son calendrier, Monaco jouera très gros pour son avenir européen.

Ligue 1 Encore un match de la peur à spectacle : Bordeaux renverse Metz, les Grenats derniers IL Y A 2 HEURES

Issa Kaboré (Troyes) face à Aleksandr Golovin (Monaco), dimanche 10 avril 2022. / Ligue 1 Crédit: Getty Images

Angers – Lille : 1-1

Lille espérait autre chose. Mais sans inspiration pendant une grande partie de la rencontre, le LOSC n'est revenu d'Angers qu'avec un point. Et encore, après le but contre son camp de Tiago Djalo (1-0, 64e), il a fallu une réalisation sublime d'Edon Zhegrova, rentré quelques minutes avant, pour décrocher ce nul (1-1, 74e), le deuxième de rang après la déception girondine (0-0). Toujours septième, le club nordiste voit Monaco prendre deux points d'avance alors que le SCO (14e) continue, lui, d'avancer au ralenti.

Ce que l'on retient : Un nul qui ne fait les affaires de personne.

Brest - Nantes : 1-1

Interrompu pendant 15 minutes à cause de débordements de supporters, ce match fera malheureusement plus parler de lui pour ces événements que pour son contenu. Sur le terrain, les 22 acteurs ont joué sans animosité particulière, avec des actions et du spectacle. Randal Kolo Muani a ouvert le score dès la 11e minute en venant inscrire son 12e but de la saison, d'un superbe geste d'attaquant pour couper le centre de Quentin Merlin. Après plusieurs occasions, un but refusé et une interruption de la rencontre à la suite de tentatives d'intrusions de spectateurs sur la pelouse, c'est le capitaine brestois Brendan Chardonnet qui est venu égaliser pour le SB29 sur un coup de pied arrêté à la 67e minute. Un score de parité logique, et l'Europe s'éloigne pour les Canaris…

Ce qu'on en retient : Certains "supporters" n'ont pas retenu les leçons du début de saison.

Ligue 1 "La plus belle chose que j'ai pu vivre" : Guendouzi est comme un poisson dans l'eau à Marseille IL Y A 5 HEURES