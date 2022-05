Angers - Bordeaux : 4-1

Cette fois, Bordeaux a sans doute dit adieu à la Ligue 1. Il suffit que Saint-Etienne remporte un de ses trois derniers matches pour condamner les Girondins. Cette après-midi, à Angers, ils ont encore encaissé quatre buts, soit 89 (!), depuis le début de saison. Personne n'a fait pire depuis 1978. A Angers, Benoît Costil a plombé les siens en offrant à Cho dès la 4e minute l'ouverture du score. Mendy a corsé l'addition (36e). Et si Mara (60e) a redonné de l'espoir aux Bordelais, le relâchement coupable des siens a permis à Bahoken de redonner deux buts d'avance aux Angevins dans la foulée (62e). Le but de Pereira Lage (90e+1) a ajouté de l'ampleur au désastre. Bordeaux est lanterne rouge et ne vise plus que la 18e place de barragiste (à quatre points). Le SCO, lui, a mathématiquement assuré son maintien ce dimanche.

Ad

Ce qu'on en retient : La L1 va perdre un immense nom.

Ligue 1 A l'OL, on fait le bilan : "Les dirigeants savent ce qu'il se passe dans l'équipe" IL Y A UNE HEURE

Benoît Costil encaissant un but lors de Bordeaux - Angers (4-1), une habitude cette saison pour les Girondins qui ont encaissé 89 buts en 35e journées Crédit: Getty Images

Reims - Lens : 1-2

Qui d'autres que lui ? Alors que Lens disait tranquillement adieu à ses rêves européens sur la pelouse de Reims, Seko Fofana a surgi dans le temps additionnel (90e+2) pour offrir un succès capital aux Nordistes (1-2). Les voilà qui reviennent à deux points des places européennes à deux journées de la fin. Autant dire que tout reste à faire. La réaction fut belle à voir alors que Reims avait ouvert la marque par Zeneli (28e). Sotoca (55e) a redonné espoir aux siens avant l'éclair de capitaine Fofana. Reims, qui n'a plus rien à gagner ni à perdre, reste 12e.

Ce qu'on en retient : Le souffle de vie de Lens.

Seko Fofana fête son but dans le temps additionnel lors de Reims - Lens (1-2) en Ligue 1 Crédit: Getty Images

Clermont - Montpellier : 2-1

Clermont est presque sauvé. Vainqueur au courage d'un Montpellier démobilisé, le promu a fait un énorme pas vers le maintien en Ligue 1. Ce n'est pas encore mathématiquement fait, mais les hommes de Pascal Gastien, 36 points au compteur, ont fait les 3/4 du boulot. Rashani (4e) et Bayo (69e), sur penalty, ont donné la victoire aux locaux. Les Clermontois pourront remercier Mamadou Sakho, auteur d'une énorme faute dans la surface après l'heure de jeu. A la 32e minute, Joris Chotard avait inscrit l'un des plus beaux buts de cette 35e journée en expédiant une mine du droit dans la cage d'Ouparine Djoco pour le 1-1. Ce magnifique but n'a pas relancé les joueurs du MHSC, déjà en vacances.

Ce qu'on en retient : Rashani et Bayo ont sauvé Clermont cette saison.

Ligue 1 L'OL peut (presque) oublier l'Europe, Metz garde un espoir IL Y A 4 HEURES